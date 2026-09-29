تهران؛ شهری با صدها روایت دیدنی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هشتاد وهفتمین نشست از سلسله نشست‌های شب ایران با موضوع «شب تهرانگردی» با هدف معرفی ۴۰۰ مکان دیدنی تهران با سخنرانی منیژه مهاجر و علی‌ محمدبیگی در ۷ مهر ۱۴۰۵ در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار خواهد شد.

محمدرضا وحدتی دبیر نشست‌های شب ایران در این‌باره عنوان کرد: تهران را نمی‌توان تنها با خیابان‌های شلوغ، ساختمان‌های بلند و زندگی پرشتاب شهری شناخت؛ پایتخت ایران در گوشه‌وکنار خود مجموعه‌ای از بناهای تاریخی، موزه‌ها، کاخ‌ها، باغ‌ها، محله‌های قدیمی و فضاهای فرهنگی را جای داده است؛ مکان‌هایی که هرکدام بخشی از تاریخ و هویت این شهر را روایت می‌کنند.

وی افزود: در همین راستا، کتاب «۴۰۰ مکان دیدنی تهران» نوشته منیژه مهاجر را می‌توان تلاشی برای معرفی چهره‌ای متفاوت از پایتخت دانست؛ چهره‌ای که در آن تهران نه فقط یک کلان‌شهر، بلکه مجموعه‌ای از مقصدهای فرهنگی و گردشگری است.

وحدتی ادامه داد: تهران از کاخ گلستان، بازار تاریخی و محله عودلاجان تا موزه‌ها، خانه‌های تاریخی، باغ‌ها و بوستان‌های شهری، تنوع قابل توجهی از جاذبه‌ها را در خود جای داده است. حتی برای کسانی که سال‌ها در تهران زندگی کرده‌اند، بسیاری از این مکان‌ها می‌توانند فرصتی برای کشف دوباره شهر باشند.

پیش از این نیز منیژه مهاجر در کتاب «از تهران یک‌روزه به کجا برویم» به معرفی مکان‌های دیدنی و کمترشناخته‌شده اطراف تهران پرداخته است؛ اثری که در سال ۱۳۹۸ منتشر شده و ۶۰ مقصد برای سفرهای یک‌روزه و دو روزه از تهران را معرفی می‌کند.

کتاب «۴۰۰ مکان دیدنی تهران» را می‌توان در همین نگاه، دعوتی به تهران‌گردی، شناخت میراث تاریخی و فرهنگی پایتخت و توجه دوباره به جاذبه‌هایی دانست که گاهی در میان روزمرگی‌های شهری از دید شهروندان پنهان می‌مانند.

تهران، شهری است که برای شناختنش شاید لازم نباشد همیشه به مقصدی دور سفر کنیم؛ گاهی کافی است از یک خیابان قدیمی شروع کنیم و داستان‌های پنهان شهر را ورق بزنیم.

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