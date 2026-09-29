به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی جوانمردی روز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ در بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان قروه که به همراه محمد مرادی سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قروه انجام شد، اظهار کرد: صنایع‌دستی یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اقتصادی شهرستان است و حمایت از هنرمندان این حوزه در معرفی توانمندی‌های بومی، ایجاد فرصت‌های اشتغال و رونق اقتصادی منطقه موثر است.

فرماندار قروه افزود: برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی فرصت مناسبی برای معرفی آثار هنرمندان، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مردم و آشنایی بیشتر جامعه با ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان فراهم می‌کند.

او همچنین در بازدید از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کارگاه‌های آموزشی صنایع‌دستی شهرستان، با اشاره به ضرورت توجه به زیرساخت‌های این حوزه عنوان کرد: بهسازی و مرمت فضای اداری اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ضروری است و برای تانین و تخصیص اعتبار مورد نیاز در این زمینه پیگیری خواهد شد.

در جریان این بازدید، گزارشی از فعالیت‌های اداره میراث‌فرهنگی، گزدشگری و صنایع‌دستی قروه، روند برگزاری دوره‌های آموزشی و وضعیت کارگاه‌های صنایع‌دستی ارائه و همچنین ظرفیت‌ها و مسائل موجود در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نمایشگاه که به مناسبت هفته گردشگری در پارک شهید بهشتی قروه برپا شده است، آثاری از هنرمندان شهرستان در رشته‌های گلیم‌بافی و چرم‌دوزی در معرض نمایش قرار گرفته است.

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