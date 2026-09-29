به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری این بازدید آموزشی گفت: این برنامه با هدف آشنایی نسل جدید با آثار و مواریث ارزشمند فرهنگی و تاریخی شهرستان سرخه و ایجاد شناخت بیشتر نسبت به اهمیت حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی برگزار شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه افزود: در جریان این بازدید، کارشناسان میراث‌فرهنگی ضمن همراهی دانش‌آموزان، بخش‌های مختلف خانه تاریخی حشمت‌اللشکر و آب‌انبار را معرفی کردند و توضیحاتی درباره پیشینه، ویژگی‌های معماری و اهمیت تاریخی این بناها ارائه دادند.

او با تأکید بر اهمیت آموزش و آشنایی دانش‌آموزان با میراث‌فرهنگی اظهار کرد: ارتباط نسل جدید با بناها و آثار تاریخی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نگاه مسئولانه‌تر نسبت به حفاظت از میراث‌فرهنگی و همچنین تقویت فرهنگ گردشگری در جامعه باشد.

عربی خاطرنشان کرد: این شهرستان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی، از جمله کاروانسرای لاسجرد، خانه تاریخی حشمت‌اللشکر، آب‌انبار بیابانک، آرامگاه شیخ علاءالدوله سمنانی و چشمه‌های معدنی تلخاب و آبگرم، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری و جذب علاقه‌مندان به تاریخ و طبیعت دارد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه گفت: برگزاری برنامه‌های آموزشی و بازدیدهای دانش‌آموزی از بناهای تاریخی در مناسبت‌هایی مانند هفته گردشگری، فرصتی برای معرفی این ظرفیت‌ها به نسل آینده و تقویت پیوند میان جامعه محلی و میراث‌فرهنگی شهرستان است.

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