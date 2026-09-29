به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی اظهار کرد: نشست تخصصی هم‌اندیشی رستوران‌های بین‌راهی شهرستان سرخه روز ۶ مهرماه ۱۴۰۵ و هم‌زمان با هفته گردشگری، با حضور بهره‌برداران و فعالان رستوران‌های بین‌راهی در محل نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه برگزار شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه افزود: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد هم‌افزایی، انتقال تجربیات، بررسی مسائل و چالش‌های موجود و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای سطح خدمات گردشگری در شهرستان بود.

او تصریح کرد: توسعه همه‌جانبه گردشگری شهرستان نیازمند هم‌اندیشی و مشارکت تمامی فعالان و بهره‌برداران این حوزه است و بدون حضور و همراهی مؤثر بخش خصوصی، دستیابی به اهداف پایدار گردشگری امکان‌پذیر نخواهد بود.

عربی بیان کرد: رستوران‌های بین‌راهی به دلیل قرار گرفتن شهرستان سرخه در مسیر ارتباطی پرتردد، نقش مهمی در ارائه خدمات به مسافران و گردشگران دارند و ارتقای کیفیت خدمات، توجه به نیازهای مسافران و رفع موانع موجود می‌تواند در بهبود تجربه سفر و افزایش رضایتمندی گردشگران مؤثر باشد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه افزود: تعامل مستمر میان اداره میراث‌فرهنگی و بهره‌برداران باید به‌عنوان یک اصل ادامه پیدا کند تا زمینه برای شناسایی و رفع مشکلات، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به گردشگران فراهم شود.

او در پایان تأکید کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان بخش خصوصی، فرصتی برای شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات بهره‌برداران و حرکت به سمت برنامه‌ریزی مشترک برای توسعه گردشگری شهرستان است.

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