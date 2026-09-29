به گزارش خبرنگار میراث آریا، این نشست روز دوشنبه ششم مهر ۱۴۰۵، با حضور محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان، نمایندگان انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، انجمن صنفی راهنمایان گردشگری و جمعی از فعالان گردشگری استان برگزار شد.

دبیری این نشست را آذردخت نوذری، دبیر کارگروه طبیعت‌گردی استان خوزستان، بر عهده داشت.

در این نشست، کارشناسان حوزه گردشگری، زمین‌شناسی و فناوری، ابعاد مختلف ظرفیت‌های ژئوتوریسم استان و نقش فناوری‌های نوین در توسعه این حوزه را تشریح کردند.

تبار قریب، معاون گردشگری خوزستان، درباره ظرفیت‌های گردشگری استان سخنرانی کرد و مهدی مشعل، کارشناس زمین‌شناسی، به معرفی زمین‌گردشگری، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه آن پرداخت.

همچنین علی حبیبی‌نژاد، کارشناس ارشد زمین‌شناسی و راهنمای گردشگری، در سخنرانی خود با موضوع «ژئومیتولوژی و مروری بر ژئوسایت‌های خوزستان»، به بررسی پیوند میان پدیده‌های زمین‌شناختی، روایت‌های فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی استان پرداخت.

سمیه فتح‌تبار، کارشناس ارشد سنجش از دور، نیز با موضوع «هوش مصنوعی و کاربرد آن در گردشگری» درباره ظرفیت‌های فناوری‌های نوین برای تحول در صنعت گردشگری سخن گفت.

در بخش پایانی این برنامه شرکت‌کنندگان از نمایشگاه جانبی سنگ‌ها که در محل برگزاری نشست برپا شده بود دیدن کردند و با نمونه‌هایی از ظرفیت‌های زمین‌شناختی و طبیعی استان آشنا شدند.

این نشست با همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خوزستان برگزار شد و فرصتی برای گفت‌وگو میان کارشناسان زمین‌شناسی، فعالان گردشگری و متولیان این حوزه درباره راهکارهای معرفی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های طبیعی و زمین‌شناختی خوزستان فراهم کرد.

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