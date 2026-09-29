به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مشترک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با مسئولان دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری قم؛ روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ به‌منظور بررسی مسائل کلان و راهبردی این اداره‌کل برگزار شد.

فاطمه دهقانیان، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری قم در این نشست، با تأکید بر اهمیت رویکرد علمی در مدیریت استان گفت: با تأکید استاندار قم، تدوین نظام مسائل استان در پنج محور کلیدیِ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و زیربنایی، نقشه راه مدیریت استان برای تحقق توسعه پایدار و حل ریشه‌ای چالش‌هاست و این مسیر با جدیت دنبال می‌شود.

در جلسه مذکور مسائل و چالش‌های کلان استان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بحث، تبادل نظر و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست، مسئولان و کارشناسان حاضر دیدگاه‌ها، راهکارها و پیشنهادهای تخصصی خود را پیرامون موضوع‌های مطرح‌شده و توسعه برنامه‌های اجرایی و بودجه‌ای اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ارائه کردند.

در این نشست جواد ادیب معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بودجه و تحول اداری استانداری قم؛ رضا دلاوری، مجری طرح تدوین نظام مسائل کلان استان قم؛ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز حضور داشتند.

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