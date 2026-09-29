۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۰

بررسی مسائل کلان میراث‌فرهنگی قم در نشست مشترک با مسئولان دفتر برنامه‌ریزی استانداری

بررسی مسائل کلان میراث‌فرهنگی قم در نشست مشترک با مسئولان دفتر برنامه‌ریزی استانداری

نشست مشترک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با مسئولان دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری قم؛ به‌منظور بررسی مسائل کلان و راهبردی این اداره‌کل برگزار شد.

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  نشست مشترک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با مسئولان دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری قم؛ روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ به‌منظور بررسی مسائل کلان و راهبردی این اداره‌کل برگزار شد.  

فاطمه دهقانیان، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری قم در این نشست، با تأکید بر اهمیت رویکرد علمی در مدیریت استان گفت: با تأکید استاندار قم، تدوین نظام مسائل استان در پنج محور کلیدیِ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و زیربنایی، نقشه راه مدیریت استان برای تحقق توسعه پایدار و حل ریشه‌ای چالش‌هاست و این مسیر با جدیت دنبال می‌شود.

در جلسه مذکور مسائل و چالش‌های کلان استان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد بحث، تبادل نظر و بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست، مسئولان و کارشناسان حاضر دیدگاه‌ها، راهکارها و پیشنهادهای تخصصی خود را پیرامون موضوع‌های مطرح‌شده و توسعه برنامه‌های اجرایی و بودجه‌ای اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ارائه کردند.

در این نشست جواد ادیب معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بودجه و تحول اداری استانداری قم؛ رضا دلاوری، مجری طرح تدوین نظام مسائل کلان استان قم؛ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز حضور داشتند.                                        

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کد خبر 1405070700755
دبیر مهدی ارجمند

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