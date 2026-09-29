به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، این گشت با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خوزستان، مجموعه پردیس سلمان، آژانس توربانان جنوب و مجموعه طلای محمود به اجرا درآمد.

شرکت‌کنندگان در این برنامه در کنار بازدید از محوطه باستانی دستوا شوشتر با ارزش‌ها و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری این محوطه آشنا شدند و کارشناسان تاریخ نیز توضیحاتی درباره پیشینه و اهمیت این اثر تاریخی ارایه کردند.

در ادامه، علاقه‌مندان در مجموعه پردیس سلمان حضور یافتند و ضمن پذیرایی با بخش‌هایی از آداب، رسوم و فرهنگ سنتی شوشتر نیز آشنا شدند.

شهر تاریخی دستوا در سه کیلومتری جنوب شرقی شوشتر در استان خوزستان، در منطقه‌ای سرسبز و خوش آب و هوا واقع شده است.

در ۲۰ تیر سال ۱۳۴۷ این منطقه با عنوان شهر قدیم دستوا با شماره ۴۲۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

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