۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۳

گلگشت شوشتری‌ها در محوطه باستانی «دستوا»

گلگشت شوشتری‌ها در محوطه باستانی «دستوا»

به مناسبت هفته گردشگری گشت بازدید از محوطه باستانی دستوای شوشتر با اجرای فرشته ماهرو، مریم کاظمی و ابوالفضل مهدی‌پور (راهنمای مشاور) با حضور جمعی از علاقه‌مندان به تاریخ، فرهنگ و گردشگری برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا،  این گشت با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انجمن صنفی راهنمایان گردشگری خوزستان، مجموعه پردیس سلمان، آژانس توربانان جنوب و مجموعه طلای محمود به اجرا درآمد.

شرکت‌کنندگان در این برنامه در کنار بازدید از محوطه باستانی دستوا شوشتر با ارزش‌ها و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری این محوطه آشنا شدند و کارشناسان تاریخ نیز توضیحاتی درباره پیشینه و اهمیت این اثر تاریخی ارایه کردند.

در ادامه، علاقه‌مندان در مجموعه پردیس سلمان حضور یافتند و ضمن پذیرایی با بخش‌هایی از آداب، رسوم و فرهنگ سنتی شوشتر نیز آشنا شدند.

شهر تاریخی دستوا در سه کیلومتری جنوب شرقی شوشتر در استان خوزستان، در منطقه‌ای سرسبز و خوش آب و هوا واقع شده است.

در ۲۰ تیر سال ۱۳۴۷ این منطقه با عنوان شهر قدیم دستوا با شماره ۴۲۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

گلگشت شوشتری‌ها در محوطه باستانی «دستوا»

انتهای پیام/

کد خبر 1405070700756
جلیل جعفری
دبیر مهدی ارجمند

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