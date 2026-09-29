به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید خسروی، امروز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت حفاظت و صیانت از بازار تاریخی اراک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بناهای تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری شهر، گفت: طرح نصب دوربین‌های مداربسته در بازار تاریخی اراک با همکاری فرمانداری، شهرداری، شهرداری بافت تاریخی، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت مخابرات و نیروی انتظامی استان در حال اجرا است.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان اراک افزود: در همین راستا نشست مشترکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با هدف بررسی و جانمایی محل نصب دوربین‌ها، هماهنگی‌های فنی و همچنین بررسی و تأمین اعتبارات مورد نیاز برگزار شد.

او تصریح کرد: اجرای این طرح نقش مهمی در ارتقای ضریب ایمنی، پایش مستمر فضاهای بازار، پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و حفاظت بهتر از بناها و عناصر ارزشمند تاریخی این مجموعه خواهد داشت و تلاش می‌شود با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، عملیات اجرایی طرح با سرعت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.

خسروی خاطرنشان کرد: حفاظت از بازار تاریخی اراک نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و این اداره ضمن پیگیری مستمر طرح، از ظرفیت‌های موجود برای تقویت زیرساخت‌های حفاظتی و افزایش ایمنی این مجموعه تاریخی استفاده خواهد کرد.



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