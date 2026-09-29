به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجید جهانگیریان سه‌شنبه ۷ مهر، با اشاره به محورهای این نشست، گفت: تعامل و هماهنگی میان دو دستگاه در راستای صیانت از میراث‌فرهنگی و مقابله با جرائم مرتبط با این حوزه از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان همدان افزود: در این نشست مقرر شد همکاری‌های لازم در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین جرائم ۱۶گانه مرتبط با حوزه مأموریتی پلیس امنیت اقتصادی با جدیت بیشتری دنبال شود و ظرفیت‌های قانونی دو دستگاه برای پیشگیری و مقابله با تخلفات مورد استفاده قرار گیرد.

جهانگیریان تصریح کرد: تشدید اقدامات مشترک برای شناسایی، کشف و دستگیری باندهای فعال در زمینه خرید، فروش و قاچاق اشیای تاریخی و فرهنگی، مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و حفاظت مؤثر از میراث ارزشمند تاریخی استان از دیگر مصوبات این نشست بود.

او با اشاره به اهمیت صیانت از بافت تاریخی شهر همدان، اظهار کرد: همکاری و هماهنگی در موضوع صدور پروانه‌های ساختمانی در محدوده بافت تاریخی شهر همدان و بررسی مسائل مرتبط با حوزه میراث‌فرهنگی از دیگر محورهای مورد توافق طرفین بود.

جهانگیریان تصریح کرد: همچنین مقرر شد به منظور تقویت تعاملات و پیگیری مستمر موضوعات مشترک، جلسات فصلی میان اداره میراث‌فرهنگی شهرستان همدان و پلیس امنیت اقتصادی استان به‌صورت منظم برگزار شود.

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