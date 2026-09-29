۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۲

افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی تاروس در جزیره هرمز همزمان با هفته گردشگری

افتتاح اقامتگاه بوم‌گردی تاروس در جزیره هرمز همزمان با هفته گردشگری

همزمان با هفته گردشگری، یک اقامتگاه بوم‌گردی در جزیره هرمز به بهره‌برداری رسید. این پروژه با هدف توسعه زیرساخت‌های اقامتی و تقویت گردشگری پایدار در این جزیره تاریخی افتتاح شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین افتتاح این پروژه گفت: همزمان با هفته گردشگری و در راستای توسعه فضاهای اقامتی در جزایر استان، اقامتگاه بوم‌گردی تاروت در جزیره هرمز افتتاح شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری هرمزگان افزود: این اقامتگاه بوم‌گردی با حجم سرمایه‌گذاری ۴۵ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی (رامین نجاریان) به بهره‌برداری رسیده است.

او در خصوص ظرفیت‌های این واحد اقامتی تصریح کرد: اقامتگاه بوم‌گردی تاروس با دارا بودن ۹ سوئیت اقامتی، ظرفیت مناسبی را برای پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی در جزیره هرمز فراهم کرده است.

محمدی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این پروژه، برای ۸ نفر به صورت مستقیم اشتغال‌زایی ایجاد شده است که گامی مؤثر در جهت رونق اقتصادی و معیشتی جوامع محلی جزیره هرمز محسوب می‌شود.

جزیره هرمز به دلیل ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و تاریخی، همواره یکی از مقاصد اصلی گردشگری در جنوب کشور است و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی با حفظ معماری بومی، از سیاست‌های اولویت‌دار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405070700760
صدیقه غلامی
دبیر مهدی ارجمند

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