به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه آیین افتتاح این پروژه گفت: همزمان با هفته گردشگری و در راستای توسعه فضاهای اقامتی در جزایر استان، اقامتگاه بوم‌گردی تاروت در جزیره هرمز افتتاح شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه صنعت گردشگری هرمزگان افزود: این اقامتگاه بوم‌گردی با حجم سرمایه‌گذاری ۴۵ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی (رامین نجاریان) به بهره‌برداری رسیده است.

او در خصوص ظرفیت‌های این واحد اقامتی تصریح کرد: اقامتگاه بوم‌گردی تاروس با دارا بودن ۹ سوئیت اقامتی، ظرفیت مناسبی را برای پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی در جزیره هرمز فراهم کرده است.

محمدی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این پروژه، برای ۸ نفر به صورت مستقیم اشتغال‌زایی ایجاد شده است که گامی مؤثر در جهت رونق اقتصادی و معیشتی جوامع محلی جزیره هرمز محسوب می‌شود.

جزیره هرمز به دلیل ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و تاریخی، همواره یکی از مقاصد اصلی گردشگری در جنوب کشور است و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی با حفظ معماری بومی، از سیاست‌های اولویت‌دار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان به شمار می‌رود.

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