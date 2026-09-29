به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز سه‌شنبه ۷ مهرماه، در نخستین رویداد گردشگری غذا اصفهان با عنوان باورچی که در پیاده راه چهارباغ عباسی و به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری برگزار شد، گفت: غذا یکی از مهم‌ترین عناصر تجربه سفر است و در اصفهان باید از جایگاه یک موضوع صرفاً پذیرایی خارج‌شده و به‌عنوان یک محصول مستقل گردشگری موردتوجه قرار گیرد.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: اصفهان در حوزه گردشگری خوراک ظرفیت‌های متنوعی دارد که بخشی از آن به دلیل ضعف در معرفی و تولید محتوا به‌درستی به بازارهای گردشگری داخلی و خارجی معرفی نشده است؛ بنابراین مسئله اصلی، نبود ظرفیت نیست، بلکه چگونگی شناسایی، بازتعریف، معرفی و عرضه این ظرفیت‌ها به‌عنوان محصول گردشگری است.

او با اشاره به‌ضرورت بازبرندسازی گردشگری اصفهان افزود: اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری ایران، برای ایجاد تحول در نگاه مخاطبان و تغییر رویکرد بازارهای مبدأ نسبت به این مقصد، به بازبرندسازی و خانه‌تکانی در محصولات گردشگری نیاز دارد و گردشگری خوراک یکی از محورهای این رویکرد جدید است.

آبیان گفت: در میزهای تخصصی گردشگری استان، گردشگری خوراک به‌عنوان یکی از حوزه‌های دارای قابلیت توسعه موردتوجه قرارگرفته و تلاش ما این است که محصولات متنوع گردشگری را در ویترین گردشگری اصفهان قرار دهیم؛ زیرا در بسیاری از سفرها، غذا و خوراک می‌تواند یکی از انگیزه‌های اصلی انتخاب مقصد و بخشی از تجربه ماندگار گردشگر باشد.

معاون گردشگری با اشاره به شناسایی بیش از ۶۰ نوع غذای اصفهانی ادامه داد: برخی از این غذاها در معرض فراموشی قرارگرفته‌اند و حتی بخشی از جامعه اصفهان نیز آن‌ها را به‌خوبی نمی‌شناسد؛ بنابراین رویداد باورچی فرصتی برای شناسایی، معرفی، تولید محتوای تخصصی و زمینه‌سازی برای تبدیل این غذاها به محصول گردشگری است.

او تصریح کرد: هدف نهایی از احیای غذاهای بومی صرفاً بازگرداندن چند غذای قدیمی به سفره‌ها نیست، بلکه باید این غذاها را در قالب تجربه گردشگری تعریف و به بازار عرضه کرد تا از مسیر جذب گردشگر داخلی و خارجی، برای جامعه محلی و فعالان گردشگری ارزش اقتصادی و تولید ثروت ایجاد شود.

آبیان با اشاره به حضور هتل‌های چهار و پنج ستاره اصفهان در این رویداد گفت: امروز هتل‌های شاخص اصفهان و سرآشپزهای آن‌ها در کنار داوران و شف‌های بین‌المللی در این رویداد حضور دارند و این موضوع نشان می‌دهد که گردشگری خوراک می‌تواند از سطح غذاهای خانگی و سنتی فراتر رفته و وارد زنجیره حرفه‌ای صنعت گردشگری و هتلداری شود.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: حضور هتل عباسی و سرآشپزهای آن در کنار سایر هتل‌های اصفهان، نشان‌دهنده رویکرد جدیدی است که باید در منوهای هتل‌ها نیز دنبال شود؛ به این معنا که غذاهای سنتی و بومی اصفهان در کنارغذاهای مدرن، سهم مشخص و حرفه‌ای در منوی مراکز اقامتی داشته باشند.

او درباره ضرورت ورود تخصصی هتل‌ها به گردشگری خوراک گفت: نمی‌توان انتظار داشت هتل‌های چهار و پنج ستاره صرفاً منوهای تکراری داشته باشند و از ظرفیت غذاهای بومی مقصدی که در آن فعالیت می‌کنند استفاده نکنند؛ هتل‌ها باید بخشی از تجربه غذایی مقصد باشند و بتوانند ذائقه گردشگر را با غذاهای بومی و ایرانی آشنا کنند.

آبیان ادامه داد: از سال گذشته تلاش کرده‌ایم تنوع غذایی در هتل‌ها افزایش پیدا کند و در این زمینه موضوع ارائه غذاهای سنتی نیز موردتوجه قرارگرفته است. البته برای برخی هتل‌ها و سرآشپزها، معرفی غذاهای کمتر شناخته‌شده به دلیل نگرانی از میزان استقبال مخاطب دشوار بوده است، اما توسعه گردشگری خوراک بدون آزمون، معرفی و عرضه این غذاها امکان‌پذیر نیست.

معاون گردشگری استان اصفهان گفت: یکی از وظایف متولیان گردشگری، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و غذایی مقصد است و نمی‌توان همه تصمیم‌ها را صرفاً بر اساس میزان فروش کوتاه‌مدت یک غذا گرفت. اگر قرار است غذا به‌عنوان محصول گردشگری اصفهان توسعه پیدا کند، باید برای آن ظرفیت‌سازی، تولید محتوا، آموزش، عرضه حرفه‌ای و ایجاد تقاضا انجام شود.

او با اشاره به تغییر ذائقه بخشی از جامعه به سمت غذاهای آماده و فست‌فودها تصریح کرد: امروز لازم است میان حفظ فرهنگ غذایی و شرایط زندگی نسل جدید تعادل ایجاد شود؛ به همین دلیل احیای غذاهای سنتی نباید به معنای بازگشت صرف به شیوه‌های قدیمی طبخ باشد، بلکه باید غذاهای بومی با شناخت ذائقه نسل جدید، شیوه ارائه مناسب و استانداردهای حرفه‌ای به بازار گردشگری عرضه شوند.

آبیان افزود: غذاهایی که قابلیت ایجاد خاطره برای نسل‌های گذشته و خلق تجربه تازه برای نسل جدید را دارند، می‌توانند به بخشی از هویت مقصد تبدیل شوند و گردشگر را با فرهنگ اصفهان از مسیر طعم و خوراک آشنا کنند.

معاون گردشگری با بیان اینکه اصفهان در گذشته به مهمان‌نوازی و سفره‌داری شناخته می‌شده است، گفت: فرهنگ سفره‌داری اصفهان یک ظرفیت فرهنگی مهم است و نمی‌توان این ظرفیت را صرفاً به یک یا دو غذای شناخته‌شده محدود کرد. تنوع غذایی اصفهان باید شناسایی و مستندسازی شود و سپس هر یک از غذاهای دارای قابلیت گردشگری، متناسب با بازار هدف، در قالب یک تجربه قابل عرضه تعریف شود.

او همچنین بر اهمیت تولید محتوای حرفه‌ای در توسعه گردشگری خوراک تأکید کرد و افزود: یکی از ضعف‌های ما در سال‌های گذشته، تولید محتوا و معرفی درست ظرفیت‌های غذایی اصفهان بوده است. وجود غذا به تنهایی نمی‌تواند گردشگر ایجاد کند؛ این ظرفیت باید روایت، تصویر، هویت، داستان و شیوه عرضه داشته باشد تا بتواند در بازار گردشگری رقابت کند.

آبیان تصریح کرد: رویدادهایی مانند باورچی باید از یک برنامه مناسبتی فراتر بروند و به بستری برای شناسایی غذاها، گردآوری روایت‌های غذایی، ارتباط میان سرآشپزها، هتل‌ها و فعالان گردشگری، تولید محتوای تخصصی و در نهایت ایجاد بازار برای غذاهای بومی تبدیل شوند.

معاون گردشگری استان اصفهان گفت: حضور داوران و شف‌های بین‌المللی در این رویداد نیز می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های غذایی اصفهان در سطحی فراتر از بازار داخلی کمک کند و زمینه‌ای برای ایجاد نگاه حرفه‌ای‌تر به گردشگری خوراک باشد.

او با اشاره به برگزاری این رویداد در پیاده راه چهارباغ ادامه داد: چهارباغ یکی از گذرهای ارزشمند گردشگری اصفهان است و می‌تواند در کنار بناهای تاریخی و هتل‌های شاخص خود، به عرصه‌ای برای تجربه محصولات فرهنگی و غذایی مقصد تبدیل شود.

آبیان تاکید کرد: تلاش ما این است که رویدادهای گردشگری خوراک از حالت مقطعی خارج شوند و برگزاری برنامه‌های مستمر، زمینه شناسایی و عرضه ظرفیت‌های غذایی اصفهان را فراهم کند تا غذا به‌عنوان یکی از محصولات محوری گردشگری استان، سهم واقعی خود را در جذب گردشگر و تولید ثروت به دست آورد.

گفتنی است برگزاری رویدادهای تخصصی گردشگری خوراک در چنین فضاهایی می‌تواند ارتباط میان میراث‌فرهنگی، فضای شهری و تجربه گردشگر را تقویت کند.

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