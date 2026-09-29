۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۴

درخت چنار کهنسال روستای حریم آباد شهرستان زبرخان در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شد

درخت چنار کهنسال روستای حریم آباد شهرستان زبرخان در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شد

فرماندار شهرستان زبرخان گفت: درخت چنار کهنسال روستای حریم آباد شهرستان به شماره ۱۵۰۱ به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ در فهرست میراث طبیعی ملی ایران ثبت و به استانداری و سپس این فرمانداری ابلاغ شده است.

به گزارش احمد بوژمهرانی امروز سه‌شنبه هفتم مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این درخت کهنسال در روستای حریم آباد شهرستان زبرخان قرار دارد.  
فرماندار شهرستان زبرخان درباره سیمای ظاهری این درخت گفت: تنه این درخت کهنسال با قطر حدود ۲۵۴ سانتی‌متر و ارتفاع آن ۱۵ متر است، هم چنین طول سایه انداز ۱۲ متر و عرض سایه انداز نیز ۱۱ متر است.
بوژمهرانی تصریح کرد: براساس برآوردهای
انجام شده توسط کارشناسان، پیشینگی این درخت در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال برآورد شده است.
فرماندار شهرستان زبرخان گفت: ثبت درختان کهنسال در فهرست میراث‌طبیعی کشور به منزله پاسداشت از درختانی است که ریشه در استواری و مقاومت در برابر بسیاری از آسیب ها هم‌چون رخدادهای شرایط اقلیمی و طبیعی بوده و بسیار ارزشمند است و تاکنون در شهرستان زبرخان چندین درخت کهنسال دیگر از جمله چنار کهنسال شهر درود، چنار کهنسال روستاهای برج، اردوغش، چناران، محمد آباد، شهر خرو و هم‌چنین درخت کهنسال سرو روستای جهان آباد در فهرست میراث طبیعی کشور به ثبت رسیده است.
او افزود: هم‌چنین چنار کهنسال روستای حریم آباد به عنوان دهمین درخت کهنسال در زمره میراث طبیعی کشور به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405070700762
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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