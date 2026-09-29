به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به مناسبت هفته دفاع مقدس و همزمان با هفته گردشگری، روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ از خانواده معظم شهدا، جانبازان، رزمندگان و ایثارگران اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم تجلیل شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در این جلسه گفت: هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه‌ ملتی است که با تکیه بر ایمان و وحدت کلمه، برگ زرینی را در تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی ورق زدند. این دوران، تنها یک برهه تاریخی نیست؛ بلکه میراثی گران‌بها و بخشی لاینفک از هویت فرهنگی و ملی ماست که باید برای نسل‌های آینده صیانت و بازخوانی شود.

بهزاد احمدی فارسانی افزود: ایثارگری‌های رزمندگان، جانبازان و آزادگان سرافراز و خون پاک شهیدان، دژی مستحکم از غیرت و شرف بنا نهاد که استقلال و امنیت امروز کشور مرهون آن است.

او خاطرنشان کرد: پاسداشت این دوران را نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه تکلیفی برای حفظ «میراث معنوی دفاع مقدس» می‌دانیم؛ چرا که فرهنگ ایثار، والاترین میراثی است که می‌توانیم به نسل‌های آتی منتقل کنیم.

این برنامه با همکاری پایگاه بسیج شهید احمد کاظمی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم برگزار شد.

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