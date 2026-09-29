وقتی مزرعه مقصد گردشگری است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این گشت با همکاری دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی «پرتو مهاجر» و شهرداری دزفول برگزار شد و گردشگرانی از شهرهای دزفول، شوش، شوشتر، اهواز، اندیمشک و مناطق پیرامونی دزفول در آن حضور داشتند.

در جریان این برنامه، گردشگران با یکی از ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده گردشگری کشاورزی در منطقه آشنا شدند و از مزرعه و گلخانه‌های پاپایا بازدید کردند. در این بازدید، کارشناسان و برگزارکنندگان گشت درباره مفهوم گردشگری کشاورزی، ظرفیت‌های آن برای توسعه گردشگری روستایی و شیوه‌های نوین تجربه‌محور در این حوزه توضیحاتی ارایه کردند.

یکی از بخش‌های اصلی این برنامه، آشنایی گردشگران با مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول پاپایا بود. شرکت‌کنندگان ضمن بازدید از فضای گلخانه‌ها، با فرآیند تولید این محصول و شرایط مورد نیاز برای پرورش آن آشنا شدند و از نزدیک بخشی از فعالیت‌های مرتبط با تولید محصولات کشاورزی را مشاهده کردند.

گشت «از خاک تا سفره» تلاش داشت تا گردشگری را از یک بازدید صرف فراتر برده و تجربه‌ای ملموس از مسیر تولید محصول در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دهد؛ تجربه‌ای که در آن گردشگر با حضور در محیط مزرعه و گلخانه، با بخشی از سبک زندگی و فعالیت‌های اقتصادی جامعه محلی آشنا می‌شود.

در ادامه این گشت، گردشگران فرصت داشتند محصولات کشاورزی تولیدشده در مجموعه را خریداری کنند؛ بخشی که امکان ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را فراهم کرد و تجربه حضور در مزرعه را برای شرکت‌کنندگان کامل‌تر ساخت.

در پایان نیز از گردشگران پذیرایی شد و برنامه با فضایی صمیمی و تجربه‌ای متفاوت از گردشگری در محیط‌های کشاورزی به پایان رسید.

گردشگری کشاورزی با ایجاد امکان بازدید از مزارع، گلخانه‌ها و واحدهای تولیدی، می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های روستایی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و ایجاد تجربه‌های جدید برای گردشگران فراهم کند. برگزاری گشت‌هایی مانند «از خاک تا سفره» در دزفول نیز گامی در جهت معرفی این ظرفیت و پیوند میان گردشگری، کشاورزی و اقتصاد محلی به شمار می‌رود.

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