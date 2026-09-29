۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۳

«از خاک تا سفره»

وقتی مزرعه مقصد گردشگری است

وقتی مزرعه مقصد گردشگری است

گشت کشاورزی «از خاک تا سفره» با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی، آشنایی با شیوه‌های نوین گردشگری روستایی و تجربه مستقیم فرآیند تولید محصولات کشاورزی، همزمان با هفته گردشگری با حضور ۳۰ گردشگر از شهرهای مختلف خوزستان در دزفول برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این گشت با همکاری دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی «پرتو مهاجر» و شهرداری دزفول برگزار شد و گردشگرانی از شهرهای دزفول، شوش، شوشتر، اهواز، اندیمشک و مناطق پیرامونی دزفول در آن حضور داشتند.

در جریان این برنامه، گردشگران با یکی از ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده گردشگری کشاورزی در منطقه آشنا شدند و از مزرعه و گلخانه‌های پاپایا بازدید کردند. در این بازدید، کارشناسان و برگزارکنندگان گشت درباره مفهوم گردشگری کشاورزی، ظرفیت‌های آن برای توسعه گردشگری روستایی و شیوه‌های نوین تجربه‌محور در این حوزه توضیحاتی ارایه کردند.

یکی از بخش‌های اصلی این برنامه، آشنایی گردشگران با مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول پاپایا بود. شرکت‌کنندگان ضمن بازدید از فضای گلخانه‌ها، با فرآیند تولید این محصول و شرایط مورد نیاز برای پرورش آن آشنا شدند و از نزدیک بخشی از فعالیت‌های مرتبط با تولید محصولات کشاورزی را مشاهده کردند.

گشت «از خاک تا سفره» تلاش داشت تا گردشگری را از یک بازدید صرف فراتر برده و تجربه‌ای ملموس از مسیر تولید محصول در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دهد؛ تجربه‌ای که در آن گردشگر با حضور در محیط مزرعه و گلخانه، با بخشی از سبک زندگی و فعالیت‌های اقتصادی جامعه محلی آشنا می‌شود.

در ادامه این گشت، گردشگران فرصت داشتند محصولات کشاورزی تولیدشده در مجموعه را خریداری کنند؛ بخشی که امکان ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را فراهم کرد و تجربه حضور در مزرعه را برای شرکت‌کنندگان کامل‌تر ساخت.

در پایان نیز از گردشگران پذیرایی شد و برنامه با فضایی صمیمی و تجربه‌ای متفاوت از گردشگری در محیط‌های کشاورزی به پایان رسید.

گردشگری کشاورزی با ایجاد امکان بازدید از مزارع، گلخانه‌ها و واحدهای تولیدی، می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی ظرفیت‌های روستایی، حمایت از تولیدکنندگان محلی و ایجاد تجربه‌های جدید برای گردشگران فراهم کند. برگزاری گشت‌هایی مانند «از خاک تا سفره» در دزفول نیز گامی در جهت معرفی این ظرفیت و پیوند میان گردشگری، کشاورزی و اقتصاد محلی به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405070700767
جلیل جعفری
دبیر مهدی ارجمند

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