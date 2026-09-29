به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرپرست پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه با تأکید بر اهمیت آشنایی نسل آینده با میراث‌فرهنگی اظهار کرد: آشنایی کودکان و نوجوانان با تاریخ، فرهنگ و آثار به‌جامانده از گذشتگان، زمینه شکل‌گیری نگاهی آگاهانه و مسئولانه نسبت به داشته‌های فرهنگی کشور را فراهم می‌کند و می‌تواند در تداوم فرهنگ حفاظت از آثار تاریخی مؤثر باشد.

مهدی عالیپور افزود: ارتباط با مدارس و حضور کارشناسان در محیط‌های آموزشی، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری منطقه و ایجاد پیوند میان دانش‌آموزان و میراث فرهنگی فراهم می‌کند.

در ادامه این برنامه، مریم شرفی، کارشناس پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و موزه هفت‌تپه، با حضور در جمع دانش‌آموزان پایه سوم درباره مفهوم گردشگری، نقش آن در شناخت تاریخ و فرهنگ و ضرورت حفاظت از آثار تاریخی با دانش‌آموزان گفت‌وگو کرد.

تعدادی از آثار و محوطه‌های شاخص استان خوزستان نیز در این نشستمعرفی شد و دانش‌آموزان با چغازنبیل، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی استان و یادگار ارزشمند تمدن ایلام، آشنا شدند.

همچنین شیوه رفتار مسئولانه هنگام بازدید از محوطه‌ها و بناهای تاریخی برای دانش‌آموزان تشریح و بر نقش کودکان و نوجوانان در شناخت، معرفی و پاسداری از داشته‌های فرهنگی کشور تأکید شد.

این برنامه در راستای رویکرد پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه برای گسترش آموزش‌های فرهنگی و تقویت ارتباط با نسل جدید برگزار شد؛ رویکردی که آموزش و آگاهی‌بخشی را زمینه‌ای برای شکل‌گیری نگاه مسئولانه‌تر نسبت به تاریخ، هویت و حفاظت از آثار ارزشمند کشور می‌داند.

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