به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این برنامه ابوالفضل مهدی‌پور، فعال حوزه گردشگری و رسانه، روزبه سلمان، فعال حوزه سرمایه‌گذاری و راد نژادفتحی، مدیر گروه فرهنگی مردمی «اوسونا»، حضور داشتند و درباره شعار روز جهانی گردشگری، ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شوشتر و نقش مشارکت بخش‌های مختلف در توسعه و رونق گردشگری به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

در این نشست همچنین درباره آیین‌های احیاشده شوشتر و ظرفیت‌های این میراث فرهنگی برای معرفی هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان مطالبی ارائه شد.

در ادامه برنامه، بخشی از آیین‌ها و رسوم سنتی شوشتر معرفی و درباره پیشینه، اهمیت و جایگاه آن‌ها در فرهنگ و هویت بومی منطقه توضیحاتی ارائه شد. حاضران همچنین بر ضرورت حفظ، معرفی و احیای آیین‌های سنتی شوشتر و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده تأکید کردند.

میراث فرهنگی ناملموس شوشتر از جمله آیین‌ها، آداب و رسوم و سنت‌های بومی، به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی این شهر، ظرفیت قابل‌توجهی برای معرفی فرهنگ منطقه و توسعه گردشگری فرهنگی دارد؛ ظرفیتی که بهره‌گیری از آن می‌تواند پیوند میان جامعه محلی، گردشگران و میراث فرهنگی را تقویت کند.

برگزاری برنامه‌هایی از این دست، با افزایش شناخت جامعه نسبت به میراث فرهنگی ناملموس، می‌تواند زمینه معرفی بیشتر فرهنگ و هویت شوشتر، تقویت مشارکت جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت آیین‌های بومی در مسیر توسعه و رونق گردشگری فرهنگی را فراهم کند.

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