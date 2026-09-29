به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد قربانی امروز سه‌شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵ با حضور در اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، ضمن تبریک هفته گردشگری به پرسنل این اداره و فعالان این حوزه، آخرین وضعیت پروژه‌ها و رویدادهای گردشگری شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

هم‌چنین غلامحسین محمدیان مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کاشمر گفت: از جمله مباحث و طرح‌های مطرح‌شده در این جلسه، بررسی روند پیشرفت پروژه‌های گردشگری شهرستان از جمله افتتاح دو مجموعه گردشگری (در خیابان هفت‌تیر و منطقه روستایی با پیشرفت ۷۰ درصدی) در هفته گردشگری و هم‌چنین مرور رویدادهای موفق برگزارشده از جمله جشنواره شیره انگور و فعال‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان بود.

او افزود: در این نشست و بازدید میدانی، معاون هماهنگی امور عمرانی و برنامه‌ریزی، بخشداران و مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری حضور داشتند و در خصوص مسائل، چالش‌ها و اولویت‌های پیش روی حوزه گردشگری و میراث فرهنگی کاشمر بحث و تبادل نظر شد.

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