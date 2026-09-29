به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، این نشست با حضور جمعی از صاحبان و مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی پیرامون محوطه جهانی چغازنبیل برگزار شد و در آن ظرفیت‌های گردشگری منطقه، راهکارهای توسعه گردشگری و ضرورت تقویت تعامل میان پایگاه میراث جهانی و جامعه محلی مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست پایگاه میراث جهانی چغازنبیل در این نشست با اشاره به جایگاه جهانی این محوطه تاریخی اظهار کرد: تجربه گردشگر از یک مقصد تاریخی تنها به بازدید از محوطه محدود نمی‌شود؛ بلکه اقامت، آشنایی با فرهنگ و سبک زندگی مردم منطقه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بومی، بخش مهمی از تجربه گردشگری را شکل می‌دهد.

مهدی عالیپور افزود: اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی منطقه و همچنین افزایش مدت ماندگاری گردشگران داشته باشند.

او با تأکید بر اهمیت تعامل میان پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و فعالان گردشگری منطقه، خاطرنشان کرد: پایگاه میراث جهانی چغازنبیل از توسعه همکاری‌ها و تعاملات با اقامتگاه‌های بوم‌گردی و جامعه محلی استقبال می‌کند.

در ادامه این نشست، صاحبان اقامتگاه‌های بوم‌گردی به بیان دیدگاه‌ها، ظرفیت‌ها و مسائل موجود پرداختند و پیشنهادهایی برای بهبود تعامل با پایگاه، معرفی جاذبه‌های منطقه، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک ارائه کردند.

همچنین بر ضرورت ارائه اطلاعات صحیح و مستند درباره چغازنبیل به گردشگران، توجه به فرهنگ و ظرفیت‌های جامعه محلی و استفاده از توان اقامتگاه‌های بوم‌گردی برای معرفی هرچه بهتر منطقه تأکید شد.

در پایان این نشست، بیانیه مشترک پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و اقامتگاه‌های بوم‌گردی منطقه با هدف تقویت همکاری‌های مشترک، توسعه گردشگری پایدار، ارتقای تجربه گردشگران و صیانت از ارزش‌های میراث جهانی چغازنبیل صادر شد.

این نشست در چارچوب برنامه‌های هفته گردشگری و با هدف تقویت تعامل میان پایگاه میراث جهانی چغازنبیل، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و جامعه محلی پیرامون این محوطه جهانی برگزار شد.

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