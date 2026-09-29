به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی سابک زئی روز سه شنبه ۷مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: این جشنواره با هدف پاسداشت فرهنگ و آداب و رسوم بومی، احیای بازی‌های سنتی و محلی و معرفی میراث فرهنگی ناملموس شهرستان نیکشهر برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی نیکشهر افزود: در این جشنواره که قرار است در روستای آبگاه وانان برگزار شود، بخشی از بازی‌ها و سرگرمی‌های سنتی و بومی منطقه با حضور جوانان و نوجوانان اجرا می‌شود.

او ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در انتقال فرهنگ و سنت‌های بومی به نسل‌های جدید و تقویت مشارکت جامعه محلی در برنامه‌های گردشگری دارد.

به گفته سابک زئی، این جشنواره همزمان با هفته گردشگری و با حضور مردم و جامعه محلی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/