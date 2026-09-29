گردشگری فراگیر، کلید تحقق عدالت اجتماعی است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هشتمین نشست «میز ملی گردشگری دسترس‌پذیر» با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور و نمایندگان عالی سازمان بهزیستی روز جاری سه شنبه مورخ ۷مهر ماه، درهتل نور حیات برگزار شد. محور اصلی این نشست، امضای تفاهم‌نامه‌ای بود که بر «زنجیره ارزش گردشگری» از حمل‌ونقل و اقامت تا خدمات اطلاع‌رسانی تمرکز دارد.

عبور از نگاه درمان‌محور به رویکرد توانمندسازی

انوشیروان محسنی‌بندپی در این نشست، با تأکید بر اینکه گردشگری باید به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت دیده شود، اظهار کرد: «توسعه گردشگری فراگیر، تنها یک اولویت اجرایی نیست؛ بلکه الزامی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی است. ما باید از نگاه صرفاً درمان‌محور به معلولیت عبور کرده و بر اصلاح شرایط محیطی و اجتماعی تمرکز کنیم.»

وی با اشاره به ضرورت همکاری بین‌بخشی میان نظام سلامت، سازمان بهزیستی و وزارت میراث‌فرهنگی افزود: «آمارهای جهانی نشان می‌دهد حدود ۱۵ درصد از جمعیت جهان با نوعی از معلولیت مواجه‌اند؛ این آمار، ضرورت تغییر نگرش در سیاست‌گذاری‌های کلان گردشگری را دوچندان می‌کند.»

مناسب‌سازی؛ فراتر از رمپ و ویلچر

معاون گردشگری کشور با انتقاد از نگاه محدود به مناسب‌سازی گفت: «مناسب‌سازی محیط نباید صرفاً به رفع موانع فیزیکی و عمرانی محدود شود. دسترسی به محتوای آموزشی، اطلاعات گردشگری، خدمات اقامتی هوشمند و حمل‌ونقل عمومی، ارکان اصلی گردشگری دسترس‌پذیر هستند که در این تفاهم‌نامه برای آن‌ها برنامه‌ریزی عملیاتی شده است.»

تکالیف جدید برای فعالان صنعت گردشگری

محسنی‌بندپی با تأکید بر ظرفیت هتل‌ها و مراکز اقامتی کشور، تصریح کرد: «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در تعامل با سازمان بهزیستی، شناسایی ظرفیت‌های موجود و آموزش تخصصی فعالان صنعت گردشگری را در اولویت قرار داده است. همکاری با کارشناسان سازمان بهزیستی به ما کمک می‌کند تا استانداردهای خدمات گردشگری را به گونه‌ای ارتقا دهیم که افراد دارای معلولیت بتوانند به‌صورت مستقل و با حفظ کرامت، از ظرفیت‌های سفر بهره‌مند شوند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «این تفاهم‌نامه، آغازی برای یک حرکت پایدار است تا موضوع گردشگری معلولین از یک بحث حاشیه‌ای به یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد تأسیسات گردشگری تبدیل شود.»

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