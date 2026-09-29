به‌گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث‌آریا، طاهر میرزایی روز سه شنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: سومین سال متوالی رویداد «بادبادک‌ها و اشکال ماسه‌ای» همزمان با هفته گردشگری و با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، مسئولان شهرستانی و استقبال پرشور خانواده‌ها در کنارک برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کنارک، با اشاره به برگزاری این رویداد برای سومین سال متوالی گفت: این رویداد با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری ساحلی و مشارکت جامعه محلی در برنامه‌های گردشگری برگزار شد.

او افزود: پرواز بادبادک‌ها، ساخت اشکال ماسه‌ای و اجرای بازی‌ها و سرگرمی‌های بومی و محلی از جمله برنامه‌های این رویداد بود که با استقبال خانواده‌ها و جامعه محلی همراه شد.

به گفته میرزایی، در این برنامه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان به همراه معاونین و اعضای شورای اداری شهرستان و سایر مدیران حضور داشتند که در پایان نیز از نفرات برتر بخش‌های مختلف با اهدای جوایز تقدیر شد.

او خاطرنشان کرد: همچنین همایش پیاده‌روی و پاکسازی ساحل از دیگر برنامه‌های هفته گردشگری در کنارک بود که با برنامه‌ریزی و مشارکت اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان برگزار شد.

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