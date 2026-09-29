به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین خانی روز سه‌شنبه ۷ مهرماه در نشست مشترک با مدیریت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده شهرستان کرمانشاه در حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری اظهار کرد که تسهیل دسترسی فعالان این حوزه‌ها به منابع مالی و تسهیلات بانکی، یکی از الزامات اساسی برای توسعه و تقویت کسب‌وکارهای این بخش است.

او در ادامه به بررسی ظرفیت‌های همکاری مشترک و سازوکارهای اجرایی طرح الماس پرداخت و گفت: مقرر شده است کارشناسان این اداره و بانک، جلسات تخصصی مشترکی را برای بررسی جزئیات و فراهم‌کردن مقدمات اجرای این طرح برگزار کنند.

به گفته رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه، هدف از این همکاری، ایجاد مسیری مشخص و عملیاتی برای بهره‌مندی هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه گردشگری از تسهیلات بانکی است.

حسین خانی توسعه همکاری با شبکه بانکی را عاملی مؤثر در تأمین مالی، تقویت سرمایه در گردش، حفظ اشتغال و توسعه کسب‌وکارهای صنایع‌دستی دانست و افزود: تلاش مجموعه بر این است تا با برگزاری جلسات کارشناسی، طرح الماس را از مرحله تفاهم به مرحله اجرا برسانند و از ظرفیت‌های بانک قرض‌الحسنه مهر ایران برای حمایت هدفمند از هنرمندان و فعالان این حوزه بهره‌برداری کنند.

انتهای پیام/