مرمتی که منجر به کشف راز یک نام قدیمی شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا حبیبی امروز ۷ مهرماه با اعلام این مطلب گفت: عملیات مرمت حمام تاریخی دوقلوی زرین‌شهر چند ماهی است از محل اعتبارات ملی در حال اجرا است، عملیات مرمتی که شامل لایه‌برداری‌های جداره‌های داخلی و خارجی حمام، حذف الحاقات و لایه‌برداری کف سربینه و گرمخانه است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان لنجان ادامه داد: در طی این عملیات مرمتی مشخص شد که تمامی جداره‌ها و کف حمامین، حوض‌ها و حتی درپوش گربه‌روها از سنگ است.

حبیبی افزود: تحقیقات حاکی از آن است که قدما به این حمام، حمام سنگی هم می‌گفته‌اند ولی بیش از ۵۰ سال بود که این اثر تاریخی فاخر به این نام صدا زده نشده بود و کم‌کم این اسم به فراموشی سپرده و مردم این حمام را به حمام دوقلوی زرین‌شهر می‌شناختند و به همین نام هم در فهرست آثار ملی ثبت‌شده است.

او تصریح کرد: مرمت این حمام و احیای مصالح سنگی آن، یاد و خاطره حمام سنگی دوقلوی زرین‌شهر را جان تازه بخشید. این حمام که به دوره قاجاریه تعلق دارد تشکیل‌شده از دو حمام‌زنانه و مردانه که هم‌زمان خدمات ارائه می‌کرده‌اند و تمامی فضاهای سربینه، گرم‌خانه و خزینه در این دو فضا تعبیه‌شده است. زیبایی معماری فضاهای این دو حمام این مجموعه را به یکی از زیباترین حمام‌های ایرانی تبدیل کرده است.

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