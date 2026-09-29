به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با هفته گردشگری، فرزاد شریفی امروز ۷ مهرماه با حضور در برنامه رادیویی «دنگ مردم» صداوسیمای مرکز ایلام، در گفت‌وگویی با مردم و مخاطبان این برنامه، آخرین وضعیت حوزه گردشگری استان را تشریح کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در این برنامه با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها یکی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل برای رونق گردشگری و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر گردشگران در نقاط مختلف استان است و در همین راستا طرح‌ها و پروژه‌های متعددی در مناطق مختلف ایلام در حال اجرا، تکمیل و آماده بهره‌برداری هستند.

شریفی همچنین به موضوع تسهیلات و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری اشاره کرد و گفت: ارائه تسهیلات به طرح‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیندهای اداری، از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه دنبال می‌شود.

او توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی را از دیگر ظرفیت‌های مهم استان عنوان کرد و افزود: بوم‌گردی‌ها علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید برای اقامت گردشگران، نقش مهمی در معرفی فرهنگ، آداب و رسوم، غذاهای محلی، صنایع‌دستی و ظرفیت‌های روستایی ایلام دارند و توسعه این واحدها می‌تواند به رونق اقتصادی جوامع محلی کمک کند.

شریفی در ادامه با اشاره به ظرفیت مرزی استان و همجواری ایلام با کشور عراق، بر اهمیت بازارهای بین‌المللی و نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و گردشگری در عراق تأکید کرد و گفت: حضور صنعتگران و فعالان گردشگری استان در نمایشگاه‌ها و رویدادهای مختلف کشور عراق، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های ایلام، توسعه بازار فروش صنایع‌دستی و تقویت ارتباطات گردشگری میان دو استان و دو کشور است.

او همچنین فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری را در توسعه صنعت گردشگری استان مؤثر دانست و بر ضرورت تقویت نقش این دفاتر در معرفی مقاصد گردشگری، طراحی تورهای داخلی و خارجی و ارائه خدمات مناسب به گردشگران تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تاریخی، طبیعی، فرهنگی و روستایی استان، اظهار کرد: ایلام از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری برخوردار است و تلاش مجموعه میراث‌فرهنگی این است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، جوامع محلی و رسانه‌ها، زمینه استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

شریفی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده گردشگری استان، تقویت زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توسعه گردشگری روستایی و تقویت گردشگری مرزی را از محورهای مهم برنامه‌های استان عنوان کرد.

او در پایان با قدردانی از همراهی رسانه ملی در معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایلام، گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در معرفی جاذبه‌های استان و فرهنگ‌سازی برای توسعه گردشگری دارند و استمرار این همکاری می‌تواند به معرفی بهتر ایلام به گردشگران و سرمایه‌گذاران کمک کند.

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