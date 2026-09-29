به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵، در نشست با محمود محمدی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان گیلان، به مناسبت هفته گردشگری، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی برای ارتقای سواد میراثی جامعه و تعمیق شناخت عمومی از داشته‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان تاکید کرد.

در این نشست، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دو دستگاه با هدف توسعه ارتباطات بین‌سازمانی، هم‌افزایی ظرفیت‌های فرهنگی و ترویج کتابخوانی با رویکرد آگاهی‌بخشی درباره ارزش‌های تاریخی، شناخت و معرفی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه همچنین بر ترویج فرهنگ و اخلاق گردشگری، تقویت آگاهی عمومی نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی در حفاظت از میراث‌فرهنگی و گفتمان‌سازی درباره شعار سال گردشگری با عنوان «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» تمرکز دارد.

سلمان‌خواه در این نشست با تاکید بر نقش بنیادین کتاب و کتابخوانی در شکل‌گیری آگاهی و حرکت‌های اجتماعی اظهار کرد: حتی یک کلمه از کتاب خواندن ضرر ندارد، گاهی خواندن یک کتاب می‌تواند آغازگر یک حرکت و جریان باشد و مسیر تازه‌ای پیش روی انسان و جامعه قرار دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با اشاره به نقش محوری مطالعه در ارتقای شناخت و توسعه بینش اجتماعی افزود: کتاب ما را به شناخت می‌رساند و زمینه فراشناخت را فراهم می‌کند، از این منظر، کتاب صرفاً ابزاری برای کسب اطلاعات نیست، بلکه می‌تواند به ترسیم نقشه راه و شکل‌گیری نگرشی عمیق‌تر نسبت به مسائل و ظرفیت‌های جامعه منجر شود.

او با تاکید بر ضرورت ارتقای سواد میراثی جامعه تصریح کرد: باید سواد میراثی مردم را افزایش دهیم تا شناخت عمومی نسبت به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی، از سطح آگاهی اولیه فراتر رود و به درک مسئولیت همگانی در قبال صیانت از میراث‌فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های آینده تبدیل شود.

سلمان‌خواه همچنین با اشاره به اهمیت انتخاب کتاب و محتوای مطالعاتی، بر ضرورت توجه به منابعی تاکید کرد که بتوانند زمینه شناخت دقیق‌تر تاریخ، فرهنگ، هویت بومی و ظرفیت‌های گردشگری استان را فراهم کنند.

بر اساس محورهای تفاهم‌نامه، همکاری دو دستگاه می‌تواند زمینه بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت شبکه کتابخانه‌های عمومی استان در معرفی میراث‌فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری، ترویج فرهنگ مطالعه در حوزه میراث و گردشگری، تقویت اخلاق سفر و افزایش آگاهی جامعه نسبت به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی را فراهم آورد.

همچنین توجه به تحولات دیجیتال و هوش مصنوعی در چارچوب شعار سال گردشگری، زمینه‌ای برای توسعه رویکردهای نوین اطلاع‌رسانی، تولید و انتشار محتوای فرهنگی و بازآفرینی شیوه‌های معرفی ظرفیت‌های گردشگری گیلان به شمار می‌رود؛ رویکردی که پیوند میان دانش، فناوری و هویت فرهنگی را در کانون همکاری‌های مشترک قرار می‌دهد.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان دو دستگاه به امضا رسید و حاضران از سالن مخزن کتاب دکتر میرمجلسی بازدید کردند.

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