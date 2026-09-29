خانه خلاق سفال در لالجین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی پاشایی سه‌شنبه ۷ مهرماه، گفت: خانه خلاق سفال متعلق به یکی از سفالگران برتر استان همدان با حضور جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لالجین افزود: این واحد در فضایی به مساحت حدود ۷۰ مترمربع راه‌اندازی شده و برای ایجاد و تجهیز آن اعتباری بیش از ۴ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

او اظهار کرد: با راه‌اندازی خانه خلاق، زمینه اشتغال مستقیم برای سه نفر فراهم شده است و این مجموعه در حوزه تولید سفال، کتیبه، لعاب و سایر محصولات مرتبط فعالیت می‌کند.

پاشایی ادامه داد: از دیگر ظرفیت‌ها و مزایای این واحد می‌توان به برخورداری از فضای نمایشگاهی، فروش محصولات صنایع‌دستی و آموزش سفالگری سنتی اشاره کرد که در کنار بخش تولید، زمینه معرفی، عرضه و انتقال دانش و مهارت‌های بومی سفالگری را نیز فراهم می‌کند.

او خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای خلاق و تخصصی در حوزه صنایع‌دستی، نقش مهمی در حفظ و ترویج هنرهای سنتی، حمایت از هنرمندان و تقویت جایگاه لالجین به عنوان شهر جهانی سفال دارد و می‌تواند به رونق تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی کمک کند.

انتهای پیام/