به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی غلامی سه‌شنبه ۷ مهر، با اعلام این خبر گفت: رستوران مجتمع بین‌راهی ماهان به عنوان یکی از بخش‌های خدماتی و رفاهی این مجتمع گردشگری به بهره‌برداری رسیده و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران عبوری از این مسیر خواهد داشت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کبودراهنگ با اشاره به مشخصات این مجموعه، افزود: عملیات احداث مجتمع بین‌راهی ماهان از اسفندماه سال ۱۴۰۰ آغاز شده و این مجتمع در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۸۰۰ مترمربع احداث شده است.

او ادامه داد: زیربنای بخش رستوران این مجموعه ۵۰۰ مترمربع است و در قالب یک مجموعه خدماتی، واحدهای مختلفی از جمله کافی‌شاپ، فست‌فود و سرویس‌های بهداشتی را در بر می‌گیرد.

غلامی میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای کل مجتمع بین‌راهی ماهان را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: برای راه‌اندازی بخش‌های رستوران، کافی‌شاپ و فست‌فود این مجموعه نیز حدود ۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.

او افزود: در بخش محوطه‌سازی مجتمع نیز حدود ۱۲ هزار مترمربع عملیات اجرایی انجام شده که در ارتقای کیفیت فضای خدماتی و رفاهی مجموعه نقش مهمی داشته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کبودراهنگ خاطرنشان کرد: مجتمع بین‌راهی ماهان با راه‌اندازی بخش‌های مختلف خود زمینه اشتغال مستقیم برای ۳۵ نفر را فراهم کرده است که از این تعداد، ۱۸ نفر در بخش رستوران و سرویس‌های بهداشتی مشغول به فعالیت خواهند شد.

غلامی در پایان اظهار کرد: این رستوران با برند اکبرجوجه راه‌اندازی شده و با ارائه خدمات باکیفیت، نقش بسزایی در ارتقای سطح خدمات‌رسانی به گردشگران و مسافران خواهد داشت.

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