آرامگاه سید حسن غزنوی هویت تاریخی و مقصد گردشگری در شهرستان جغتای است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن ابارشی امروز هفتم مهر ماه ۱۴۰۵ به همراه حجت‌الاسلام جواد تقی‌پور امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان، از روند مرمت آرامگاه سید حسن غزنوی در روستای آزادوار بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده برای مرمت این بنای تاریخی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان جغتای با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی آرامگاه سید حسن غزنوی اظهار کرد: شخصیت‌های ادبی و فرهنگی همچون سید حسن غزنوی بخشی از هویت تاریخی این سرزمین هستند و صیانت از آرامگاه و آثار آنان، وظیفه‌ای فرهنگی و ملی است.

ابارشی با تأکید بر ضرورت توجه به حفظ و نگهداری بنا پس از اتمام عملیات مرمت افزود: بعد از مرمت بنا، حفظ و نگهداری آن مهم‌تر است و باید با همکاری میراث‌فرهنگی، دهیاری و شورای اسلامی روستا انجام شود تا بتوان این بنا را به‌عنوان یکی از مقاصد گردشگری فرهنگی شهرستان معرفی کرد.

هم‌چنین اکبری راد مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گرشگری و صنایع‌دستی جغتای گفت: این عملیات مرمتی در پی پیگیری‌های مستمر فرماندار و مجموعه مدیریت شهرستان و همچنین دعوت از مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای بازدید از آثار تاریخی شهرستان انجام شده است.

او ادامه داد: در جریان بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی از این اثر تاریخی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴، موضوع مرمت آرامگاه سید حسن غزنوی مورد پیگیری قرار گرفت و عملیات مرمت این بنا حدود دو ماه پیش آغاز شده و تا تکمیل مرمت ادامه خواهد داشت.

آرامگاه سید حسن غزنوی، شاعر و واعظ سده ششم هجری قمری و از معاصران سنایی، در فاصله ۶۰ کیلومتری شهر جغتای و حدود ۲ کیلومتری شمال‌شرقی روستای آزادوار واقع شده است.

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