تور «نوشیجان تا جهان کوچک» به مناسبت هفته گردشگری در ملایر برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی سه‌شنبه ۷ مهر، بیان کرد: تور رایگان گردشگری «نوشیجان تا جهان کوچک» به مناسبت هفته گردشگری امروز با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مشارکت اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ملایر برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان ملایر، ادامه داد: در این برنامه، شرکت‌کنندگان ابتدا از محوطه تاریخی نوشیجان بازدید کردند و با حضور راهنمایان گردشگری، با پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های این اثر ارزشمند آشنا شدند و سپس از مجموعه گردشگری جهان کوچک(مینی‌ورلد) بازدید به عمل آوردند.

او اضافه کرد: در طول این تور، راهنمایان گردشگری مجموعه جهان کوچک و بخش‌های مختلف مسیر، توضیحات لازم را درباره جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری ملایر به شرکت‌کنندگان ارائه کردند و از حاضران نیز پذیرایی به عمل آمد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر با اشاره به برگزاری این برنامه در هفته گردشگری، گفت: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان، افزایش آگاهی عمومی نسبت به جاذبه‌های گردشگری و ایجاد زمینه برای مشارکت بیشتر مردم و دستگاه‌های اجرایی در توسعه گردشگری است.

او تصریح کرد: گردشگری امروز در حال تجربه تحولات جدیدی است و استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی می‌تواند در معرفی بهتر مقاصد، ارتقای خدمات گردشگری و ایجاد تجربه‌های جدید برای گردشگران نقش موثری داشته باشد.

جلیلی خاطرنشان کرد: اجرای تورهای گردشگری رایگان و برنامه‌های مشارکتی در مناسبت‌هایی همچون هفته گردشگری، زمینه آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با ظرفیت‌های شهرستان را فراهم می‌کند و می‌تواند به رونق گردشگری داخلی و معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های ملایر کمک کند.

او در پایان از همکاری اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ملایر، راهنمایان گردشگری و مجموعه جهان کوچک در برگزاری این برنامه قدردانی کرد.

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