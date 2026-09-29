۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۲

تور «نوشیجان تا جهان کوچک» به مناسبت هفته گردشگری در ملایر برگزار شد

تور «نوشیجان تا جهان کوچک» به مناسبت هفته گردشگری در ملایر برگزار شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملایر از برگزاری تور رایگان گردشگری «نوشیجان تا جهان کوچک» به مناسبت هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابراهیم جلیلی سه‌شنبه ۷ مهر، بیان کرد: تور رایگان گردشگری «نوشیجان تا جهان کوچک» به مناسبت هفته گردشگری امروز با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مشارکت اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ملایر برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان ملایر، ادامه داد: در این برنامه، شرکت‌کنندگان ابتدا از محوطه تاریخی نوشیجان بازدید کردند و با حضور راهنمایان گردشگری، با پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های این اثر ارزشمند آشنا شدند و سپس از مجموعه گردشگری جهان کوچک(مینی‌ورلد) بازدید به عمل آوردند.

او اضافه کرد: در طول این تور، راهنمایان گردشگری مجموعه جهان کوچک و بخش‌های مختلف مسیر، توضیحات لازم را درباره جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری ملایر به شرکت‌کنندگان ارائه کردند و از حاضران نیز پذیرایی به عمل آمد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملایر با اشاره به برگزاری این برنامه در هفته گردشگری، گفت: هفته گردشگری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی شهرستان، افزایش آگاهی عمومی نسبت به جاذبه‌های گردشگری و ایجاد زمینه برای مشارکت بیشتر مردم و دستگاه‌های اجرایی در توسعه گردشگری است.

او تصریح کرد: گردشگری امروز در حال تجربه تحولات جدیدی است و استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی می‌تواند در معرفی بهتر مقاصد، ارتقای خدمات گردشگری و ایجاد تجربه‌های جدید برای گردشگران نقش موثری داشته باشد.

جلیلی خاطرنشان کرد: اجرای تورهای گردشگری رایگان و برنامه‌های مشارکتی در مناسبت‌هایی همچون هفته گردشگری، زمینه آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با ظرفیت‌های شهرستان را فراهم می‌کند و می‌تواند به رونق گردشگری داخلی و معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های ملایر کمک کند.

او در پایان از همکاری اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ملایر، راهنمایان گردشگری و مجموعه جهان کوچک در برگزاری این برنامه قدردانی کرد.

تور «نوشیجان تا جهان کوچک» به مناسبت هفته گردشگری در ملایر برگزار شد

تور «نوشیجان تا جهان کوچک» به مناسبت هفته گردشگری در ملایر برگزار شد

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کد خبر 1405070700782
آزاده صفی
دبیر مهدی ارجمند

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