به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز ۷ مهرماه و در نشست تخصصی هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان که در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد، از پیگیری مجموعه‌ای از طرح‌های اجرایی برای رفع موانع ساختاری صنایع‌دستی اصفهان خبر داد و گفت: اصفهان با توجه به ظرفیت و جایگاه صنایع‌دستی خود باید بخشی از بار توسعه این حوزه در کشور را بر دوش بگیرد و برای اجرای طرح‌های ملی به‌عنوان استان پایلوت وارد عمل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی بهره‌مندی فعالان صنایع‌دستی از معافیت‌های قانونی مالیات بر ارزش‌افزوده، گفت: قانونگذار برای صنایع‌دستی و همچنین مواد اولیه مورد استفاده در تولید صنایع‌دستی معافیت‌هایی را پیش‌بینی کرده است، اما در بخش اجرا، نبود نظام مشخص برای شناسایی و کدگذاری کالاهای صنایع‌دستی موجب شده بخشی از این معافیت‌ها عملاً قابلیت اجرایی پیدا نکند. یکی از اقدامات مهمی که باید در اصفهان دنبال کنیم، کدگذاری کالاهای صنایع‌دستی است. این استان ۱۹۶ رشته صنایع‌دستی دارد و می‌توان برای این رشته‌ها نظام کدگذاری مشخص ایجاد کرد تا سازمان امور مالیاتی بتواند محصولات صنایع‌دستی را از سایر کالاها تفکیک و معافیت‌های قانونی را اعمال کند.

کرم زاده ادامه داد: در این زمینه تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه‌های موجود، سازوکاری برای شناسایی و کدگذاری محصولات صنایع‌دستی ایجاد کنیم و همزمان با سازمان امور مالیاتی نیز هماهنگ شویم تا مشخص شود این سازمان برای اجرای دقیق قانون به چه اطلاعات و کدهایی نیاز دارد. این موضوع فقط به محصول نهایی محدود نمی‌شود، بلکه مواد اولیه مورد استفاده در تولید صنایع‌دستی نیز در قوانین از ظرفیت معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده برخوردار است، اما در حال حاضر برای نظام مالیاتی به صورت دقیق مشخص نیست کدام مجموعه‌ها مواد اولیه را برای مصرف هنرمندان و تولید صنایع‌دستی عرضه می‌کنند و همین مسئله موجب شده در برخی موارد مالیات بر ارزش‌افزوده به این بخش تحمیل شود.

او افزود: قوانین مناسبی در حوزه صنایع‌دستی وجود دارد، اما بخشی از آنها به دلیل نبود دستورالعمل، آیین‌نامه یا زیرساخت اجرایی لازم، به نتیجه مطلوب نرسیده است و تلاش ما این است که با هماهنگی وزارت میراث‌فرهنگی و سایر دستگاه‌های مرتبط، اصفهان را به محل اجرای عملی این راهکارها تبدیل کنیم.

شناسنامه‌دار شدن آثار؛ از ابزار اعتماد بازار تا ایجاد اعتبار برای هنرمندان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان یکی دیگر از محورهای مهم این برنامه را شناسنامه‌دار کردن آثار صنایع‌دستی دانست و گفت: شناسنامه‌دار شدن آثار می‌تواند هم به اعتمادسازی در بازار صنایع‌دستی کمک کند و هم مبنایی برای ارزش‌گذاری دقیق‌تر آثار فاخر باشد. خریدار صنایع‌دستی باید نسبت به کیفیت، اصالت، قیمت و همچنین هنرمندی که اثر را خلق کرده است، اطلاعات و اطمینان کافی داشته باشد؛ زیرا ممکن است ارزش آثار دو استاد در یک رشته به دلیل تفاوت در مهارت، سابقه، کیفیت و ویژگی‌های اثر متفاوت باشد و این تفاوت باید در یک نظام کارشناسی و قابل استناد قابل شناسایی باشد.

کرم زاده ادامه داد: ارزش‌گذاری آثار فاخر صنایع‌دستی می‌تواند فراتر از موضوع فروش اثر مورد استفاده قرار گیرد و به تدریج برای این آثار اعتبار اقتصادی ایجاد کند؛ به گونه‌ای که آثار ارزشمند صنایع‌دستی بتوانند در سازوکارهای اعتباری و ضمانتی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

او با اشاره به تجربه‌های موجود در برخی بازارهای جهانی افزود: باید برای صنایع‌دستی نیز ارزش و اعتبار اقتصادی ایجاد کنیم تا این آثار بتوانند پشتوانه‌ای برای فعالیت هنرمندان، دریافت تسهیلات و ایجاد اعتماد میان خریدار و فروشنده باشند.

پیگیری تفویض اختیار برای شناسنامه‌دار کردن آثار و برگزاری حراج صنایع‌دستی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان همچنین از پیگیری برای دریافت اختیارات لازم در حوزه شناسنامه‌دار کردن آثار و برگزاری حراج تخصصی صنایع‌دستی خبر داد و گفت: این موضوعات از مطالبات جدی استان از معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی و مدیریت استان است و تلاش می‌کنیم با دریافت تفویض اختیار و تدوین دستورالعمل مشخص، سازوکار آن را در اصفهان اجرایی کنیم. همچنین در موضوع حراج صنایع‌دستی نیز، تجربه برگزاری یک حراج در اصفهان نشان داد که می‌توان این بازار را به صورت حرفه‌ای شکل داد. در این حراج حدود ۲۰ میلیارد تومان کالا عرضه شد و برگزارکننده نیز هزینه‌های اجرای آن را پذیرفت و برای برگزاری برنامه اسپانسر جذب کرد.

کرم‌زاده ادامه داد: هدف ما این است که زمینه فعالیت انجمن‌ها و مجموعه‌های حرفه‌ای در این حوزه فراهم شود و فضا و ظرفیت لازم برای برگزاری حراج‌های تخصصی صنایع‌دستی در اختیار آنها قرار گیرد.

او با اشاره به ظرفیت هتل لاله تهران برای برگزاری حراج‌های تخصصی صنایع‌دستی افزود: چنین فضاهایی می‌توانند برای توسعه بازار آثار صنایع‌دستی مورد استفاده قرار گیرند و ما نیز در اصفهان به دنبال ایجاد سازوکاری هستیم که این فعالیت‌ها از حالت موردی خارج شود و در قالب یک فرآیند حرفه‌ای و قابل تکرار ادامه پیدا کند.

شناسنامه‌دار شدن آثار؛ از ابزار اعتماد بازار تا ایجاد اعتبار برای هنرمندان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان یکی دیگر از محورهای مهم این برنامه را شناسنامه‌دار کردن آثار صنایع‌دستی دانست و گفت: شناسنامه‌دار شدن آثار می‌تواند هم به اعتمادسازی در بازار صنایع‌دستی کمک کند و هم مبنایی برای ارزش‌گذاری دقیق‌تر آثار فاخر باشد. خریدار صنایع‌دستی باید نسبت به کیفیت، اصالت، قیمت و همچنین هنرمندی که اثر را خلق کرده است، اطلاعات و اطمینان کافی داشته باشد؛ زیرا ممکن است ارزش آثار دو استاد در یک رشته به دلیل تفاوت در مهارت، سابقه، کیفیت و ویژگی‌های اثر متفاوت باشد و این تفاوت باید در یک نظام کارشناسی و قابل استناد قابل شناسایی باشد.

کرم زاده ادامه داد: ارزش‌گذاری آثار فاخر صنایع‌دستی می‌تواند فراتر از موضوع فروش اثر مورد استفاده قرار گیرد و به تدریج برای این آثار اعتبار اقتصادی ایجاد کند؛ به گونه‌ای که آثار ارزشمند صنایع‌دستی بتوانند در سازوکارهای اعتباری و ضمانتی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

او با اشاره به تجربه‌های موجود در برخی بازارهای جهانی افزود: باید برای صنایع‌دستی نیز ارزش و اعتبار اقتصادی ایجاد کنیم تا این آثار بتوانند پشتوانه‌ای برای فعالیت هنرمندان، دریافت تسهیلات و ایجاد اعتماد میان خریدار و فروشنده باشند.

پیگیری تفویض اختیار برای شناسنامه‌دار کردن آثار و برگزاری حراج صنایع‌دستی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان همچنین از پیگیری برای دریافت اختیارات لازم در حوزه شناسنامه‌دار کردن آثار و برگزاری حراج تخصصی صنایع‌دستی خبر داد و گفت: این موضوعات از مطالبات جدی استان از معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی و مدیریت استان است و تلاش می‌کنیم با دریافت تفویض اختیار و تدوین دستورالعمل مشخص، سازوکار آن را در اصفهان اجرایی کنیم.

کرم زاده ادامه داد: در موضوع حراج صنایع‌دستی، تجربه برگزاری یک حراج در اصفهان نشان داد که می‌توان این بازار را به صورت حرفه‌ای شکل داد. در این حراج حدود ۲۰ میلیارد تومان کالا عرضه شد و برگزارکننده نیز هزینه‌های اجرای آن را پذیرفت و برای برگزاری برنامه اسپانسر جذب کرد. لذا هدف ما این است که زمینه فعالیت انجمن‌ها و مجموعه‌های حرفه‌ای در این حوزه فراهم شود و فضا و ظرفیت لازم برای برگزاری حراج‌های تخصصی صنایع‌دستی در اختیار آنها قرار گیرد.

او با اشاره به ظرفیت هتل لاله تهران برای برگزاری حراج‌های تخصصی صنایع‌دستی افزود: چنین فضاهایی می‌توانند برای توسعه بازار آثار صنایع‌دستی مورد استفاده قرار گیرند و ما نیز در اصفهان به دنبال ایجاد سازوکاری هستیم که این فعالیت‌ها از حالت موردی خارج شود و در قالب یک فرآیند حرفه‌ای و قابل تکرار ادامه پیدا کند.

تالار تیموری؛ پیشنهاد برای پیوند موزه، نمایشگاه و بازار آثار فاخر صنایع‌دستی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان یکی دیگر از طرح‌های مورد پیگیری را استفاده از ظرفیت تالار تیموری برای ایجاد مرکزی تخصصی در حوزه آثار فاخر صنایع‌دستی عنوان کرد و گفت: در مذاکرات انجام‌شده با رئیس‌جمهور، موضوع بازگشت این مجموعه به میراث‌فرهنگی مطرح شده و در صورت فراهم شدن شرایط، پیشنهاد ما این است که تالار تیموری به مرکزی برای ارائه، معرفی و فروش آثار فاخر صنایع‌دستی تبدیل شود.

کرم زاده ادامه داد: این مجموعه می‌تواند همزمان کارکرد موزه آثار فاخر معاصر صنایع‌دستی، نمایشگاه و محل فروش آثار را داشته باشد و از ظرفیت آن در حوزه بازاریابی و توسعه بازار صنایع‌دستی استفاده شود. هدف این است که درآمد حاصل از فروش آثار ارزشمند دوباره به چرخه صنایع‌دستی بازگردد و برای موضوعاتی مانند توسعه صادرات، تسهیلگری، حمایت از هنرمندان و پرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

او افزود: اگر آثار فاخر صنایع‌دستی بتوانند در چنین مرکزی عرضه و به بازارهای هدف معرفی شوند، این مجموعه می‌تواند علاوه بر نقش فرهنگی و موزه‌ای، کارکرد اقتصادی و بازاریابی نیز برای صنایع‌دستی اصفهان داشته باشد.

اصفهان به دنبال ایفای نقش پایلوت در سیاست‌های ملی صنایع‌دستی

کرم زاده همچنین از طرح مجموعه‌ای از مطالبات استان اصفهان در دیدار و تعامل با بزرین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، خبر داد و گفت: بیمه تکمیلی هنرمندان، صندوق حمایت از هنرمندان، درجه‌های هنری هنرمندان، تفویض اختیار در زمینه شناسنامه‌دار کردن آثار و موضوع حراج صنایع‌دستی از جمله مواردی است که استان اصفهان آنها را دنبال خواهد کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: تلاش می‌کنیم در این زمینه به توافق‌های مشخصی برسیم تا اصفهان به‌عنوان استان پایلوت در اجرای بخشی از طرح‌های ملی صنایع‌دستی نقش ایفا کند و تجربه‌های به دست آمده از اصفهان قابلیت استفاده در سطح کشور را داشته باشد. اگر قرار باشد اصفهان بار بیشتری در حوزه صنایع‌دستی کشور بر دوش بگیرد، باید اختیارات و ابزارهای اجرایی لازم نیز در اختیار استان قرار گیرد تا بتوانیم بخشی از موانع موجود را در سطح استان حل کنیم و الگوهای قابل استفاده برای سایر استان‌ها ارائه دهیم.

ضرورت مشارکت انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در طراحی سازوکار اجرایی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با تأکید بر نقش تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی در اجرای این طرح‌ها گفت: برای پیشبرد این برنامه‌ها باید اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و پیشکسوتان صنایع‌دستی در کنار اداره‌کل قرار گیرند و سازوکار اجرایی مشخصی برای هر موضوع طراحی شود.

کرم زاده ادامه داد: در موضوعاتی مانند حراج تخصصی، شناسنامه‌دار کردن آثار، ارزش‌گذاری و توسعه بازار، باید از ظرفیت فعالان حرفه‌ای و پیشکسوتان استفاده شود و برای هر بخش یک فرآیند مشخص و قابل اجرا طراحی شود.

او تاکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی آماده است از این فرآیند حمایت کند، اما اجرای حرفه‌ای و تخصصی این طرح‌ها نیازمند مشارکت مستقیم تشکل‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و پیشکسوتان است.

مولدسازی دارایی‌ها با هدف آموزش و ترویج صنایع‌دستی

کرم زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مولدسازی برخی دارایی‌ها گفت: املاک و ظرفیت‌هایی که در فرآیند مولدسازی قرار می‌گیرند، می‌توانند در راستای آموزش و ترویج صنایع‌دستی مورد استفاده قرار گیرند و هدف ما این است که این ظرفیت‌ها را به سمت توسعه واقعی این حوزه هدایت کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: مجموعه اقداماتی که در حوزه کدگذاری محصولات، اجرای معافیت‌های قانونی، شناسنامه‌دار کردن آثار، ارزش‌گذاری، حراج تخصصی، توسعه بازار، استفاده از ظرفیت تالار تیموری و مولدسازی دنبال می‌شود، باید در نهایت به یک هدف مشترک یعنی تقویت جایگاه اقتصادی و حرفه‌ای صنایع‌دستی اصفهان منجر شود. اصفهان ظرفیت آن را دارد که از مرحله تولید صرف آثار عبور کند و در حوزه‌های ارزش‌گذاری، اعتباربخشی، بازاریابی، فروش، صادرات و ایجاد بازارهای جدید نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

انتهای پیام/