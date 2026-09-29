کشف دستگاه فلزیاب قاچاق در شهرستان دهلران ایلام 

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۷ مهرماه با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس گزارش فرمانده انتظامی شهرستان دهلران و در راستای صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز، یک دستگاه فلزیاب قاچاق در شهرستان دهلران کشف و ضبط شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: این دستگاه توسط مأموران انتظامی مستقر در ایست و بازرسی سپتون و در جریان کنترل خودروهای عبوری کشف شد.

شریفی ادامه داد: مأموران انتظامی در بازرسی از یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، یک دستگاه فلزیاب را کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر شد.

او با تأکید بر ضرورت برخورد جدی با عوامل حفاری و کاوش‌های غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی استان، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام ضمن قدردانی از نیروی انتظامی شهرستان دهلران، خاطرنشان کرد: استفاده از دستگاه‌های فلزیاب بدون مجوزهای قانونی ممنوع است و یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان با همکاری نیروی انتظامی، موضوع حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی را با جدیت دنبال می‌کند.

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