به گزارش خبرنگار میراث آریا، یاسر امانی، مدیر پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان امروز سه‌شنبه۷ مهر و در حاشیه این بازدید ضمن ابراز خرسندی از حضور پیشکسوتان در این مجموعه اظهار کرد: موزه میراث روستایی به دلیل فضای باز، هوای مطبوع و پیوند عمیق با خاطرات جمعی، یکی از بهترین مقاصد برای توسعه گردشگری اجتماعی است. ما معتقدیم حضور بازنشستگان در چنین فضاهایی، صرفاً یک گردش عادی نیست، بلکه نوعی «موزه درمانی» برای کاهش انزوای اجتماعی و یادآوری هویت‌های فرهنگی گذشته به این عزیزان است.

او با تأکید بر اینکه بازنشستگان گنجینه‌های زنده ما هستند، افزود: وقتی آن‌ها در فضای موزه میراث روستایی گیلان قدم می‌زنند، در واقع با بخشی از تاریخ گذشته خود روبرو می شوند. این ارتباط عاطفی و حسی با معماری، آیین‌ها و صنایع‌دستی بومی، به ایجاد حس تعلق خاطر و نشاط در آن‌ها کمک می‌کند. موزه میراث روستایی آمادگی دارد تا با برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر، سهم

بیشتری در سلامت جسمی و روحی این عزیزان به‌صورت هدفمند ایفا کند.

در این برنامه، بازنشستگان حین بازدید از خانه‌های روستایی، فرصت یافتند تا در فضایی آرام و به‌دور از هیاهوی شهری، به گفت‌وگو و تبادل خاطرات بپردازند. کارشناسان موزه نیز ضمن همراهی با این گروه، توضیحات خود را متناسب با نیازهای مخاطبان و با تمرکز بر روایت‌گری های شیرین از فرهنگ عامه گیلان ارائه دادند.

در پایان این بازدید، بازنشستگان با قدردانی از برگزاری چنین رویدادهایی، بر تداوم حضور خود در برنامه‌های میراثی تأکید کردند.

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