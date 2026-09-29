به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدهادی طهرانی‌مقدم روز سه‌شنبه ۷مهرماه ۱۴۰۵ در آیین بهره برداری فاز دوم بوم‌گردی چیکو و آغاز عملیات اجرایی فاز سوم این اقامتگاه در چابهار که همزمان با هفته گردشگری با حضور مسئولان شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: بوم‌گردی فقط یک واحد اقامتی نیست، بلکه پلی میان گردشگر و فرهنگ، طبیعت و زندگی مردم محلی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر چابهار در حوزه گردشگری افزود: در این مراسمات فاز دوم بومگردی چیکو در روستای هدف گردشگری رمین با ۱۱ اتاق و ظرفیت پذیرش ۴۴ مسافر و حجم سرمایه‌گذاری ۷۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

او ادامه داد: همچنین در این مراسم به صورت همزمان کلنگ عملیات اجرایی فاز توسعه سوم و تکمیلی این بومگردی با سرمایه‌گذاری یک هزار و۸۰۰ میلیارد ریال به زمین زده شد که می‌تواند بخشی از نیاز اقامتی و پذیرایی مسافران و گردشگران را مرتفع سازد.

او ادامه داد: امروز گردشگران بیش از گذشته به دنبال تجربه‌های متفاوت و اصیل هستند و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند این امکان را فراهم کنند تا گردشگران ضمن اقامت، با فرهنگ، غذاهای محلی، صنایع‌دستی، آیین‌ها و سبک زندگی مردم منطقه نیز آشنا شوند.

طهرانی مقدم با تأکید بر نقش بوم‌گردی در تقویت اقتصاد جوامع محلی تصریح کرد: توسعه گردشگری زمانی ماندگار و پایدار خواهد بود که مردم محلی در مرکز این فرایند قرار داشته باشند و از منافع اقتصادی گردشگری بهره‌مند شوند.

او خاطرنشان کرد: هر اقامتگاه بوم‌گردی می‌تواند علاوه بر ایجاد ظرفیت اقامتی، زمینه‌ساز اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی و معرفی محصولات و صنایع‌دستی منطقه باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی در این آیین ادامه داد:امروز یک واحد اقامتی را افتتاح نمی‌کنیم؛ بلکه یک ظرفیت جدید برای معرفی فرهنگ و اقتصاد محلی ایجاد می‌کنیم.

طهرانی مقدم همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری تأکید کرد و افزود: تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های بومی از محورهای مهم توسعه گردشگری استان است.

او اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در گردشگری، سرمایه‌گذاری برای اشتغال و آینده جوانان منطقه است و مجموعه میراث فرهنگی تلاش می‌کند با همراهی دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی، زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کند.

طهرانی مقدم با بیان اینکه چابهار ظرفیت‌های متنوعی در حوزه طبیعت‌گردی، گردشگری فرهنگی، روستایی و ساحلی دارد، گفت: قرار نیست گردشگر فقط از چابهار عبور کند؛ باید در چابهار بماند، تجربه کند و با خاطره‌ای ماندگار بازگردد.

او در پایان خاطرنشان کرد: آینده گردشگری چابهار در پیوند میان سرمایه‌گذاری، مشارکت جامعه محلی، حفظ فرهنگ و صیانت از طبیعت رقم خواهد خورد و توسعه بوم‌گردی می‌تواند یکی از مسیرهای مهم تحقق این هدف باشد.

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