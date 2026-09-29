۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۶

از اقامت تا تجربه فرهنگ در رمین؛

بوم‌گردی چیکو در هفته گردشگری با اعتبار ۱۸۰ میلیاردی وارد فاز توسعه شد

بوم‌گردی چیکو در هفته گردشگری با اعتبار ۱۸۰ میلیاردی وارد فاز توسعه شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان گفت: توسعه بوم‌گردی می‌تواند با ایجاد اشتغال، رونق اقتصاد محلی و معرفی فرهنگ و ظرفیت‌های بومی، نقش مهمی در توسعه پایدار گردشگری چابهار ایفا کند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدهادی طهرانی‌مقدم روز سه‌شنبه ۷مهرماه ۱۴۰۵ در آیین بهره برداری فاز دوم بوم‌گردی چیکو و آغاز عملیات اجرایی فاز سوم این اقامتگاه در چابهار که همزمان با هفته گردشگری با حضور مسئولان شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: بوم‌گردی فقط یک واحد اقامتی نیست، بلکه پلی میان گردشگر و فرهنگ، طبیعت و زندگی مردم محلی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان وبلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر چابهار در حوزه گردشگری افزود: در این مراسمات فاز دوم بومگردی چیکو در روستای هدف گردشگری رمین با ۱۱ اتاق و ظرفیت پذیرش ۴۴ مسافر و حجم سرمایه‌گذاری ۷۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

او ادامه داد: همچنین در این مراسم به صورت همزمان کلنگ عملیات اجرایی فاز توسعه سوم و تکمیلی این بومگردی با سرمایه‌گذاری یک هزار و۸۰۰ میلیارد ریال به زمین زده شد که می‌تواند بخشی از نیاز اقامتی و پذیرایی مسافران و گردشگران را مرتفع سازد.

او ادامه داد: امروز گردشگران بیش از گذشته به دنبال تجربه‌های متفاوت و اصیل هستند و اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌توانند این امکان را فراهم کنند تا گردشگران ضمن اقامت، با فرهنگ، غذاهای محلی، صنایع‌دستی، آیین‌ها و سبک زندگی مردم منطقه نیز آشنا شوند.

طهرانی مقدم با تأکید بر نقش بوم‌گردی در تقویت اقتصاد جوامع محلی تصریح کرد: توسعه گردشگری زمانی ماندگار و پایدار خواهد بود که مردم محلی در مرکز این فرایند قرار داشته باشند و از منافع اقتصادی گردشگری بهره‌مند شوند.

او خاطرنشان کرد: هر اقامتگاه بوم‌گردی می‌تواند علاوه بر ایجاد ظرفیت اقامتی، زمینه‌ساز اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی و معرفی محصولات و صنایع‌دستی منطقه باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی در این آیین ادامه داد:امروز یک واحد اقامتی را افتتاح نمی‌کنیم؛ بلکه یک ظرفیت جدید برای معرفی فرهنگ و اقتصاد محلی ایجاد می‌کنیم.

طهرانی مقدم همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری تأکید کرد و افزود: تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های بومی از محورهای مهم توسعه گردشگری استان است.

او اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در گردشگری، سرمایه‌گذاری برای اشتغال و آینده جوانان منطقه است و مجموعه میراث فرهنگی تلاش می‌کند با همراهی دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی، زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری را فراهم کند.

طهرانی مقدم با بیان اینکه چابهار ظرفیت‌های متنوعی در حوزه طبیعت‌گردی، گردشگری فرهنگی، روستایی و ساحلی دارد، گفت: قرار نیست گردشگر فقط از چابهار عبور کند؛ باید در چابهار بماند، تجربه کند و با خاطره‌ای ماندگار بازگردد.

او در پایان خاطرنشان کرد: آینده گردشگری چابهار در پیوند میان سرمایه‌گذاری، مشارکت جامعه محلی، حفظ فرهنگ و صیانت از طبیعت رقم خواهد خورد و توسعه بوم‌گردی می‌تواند یکی از مسیرهای مهم تحقق این هدف باشد.

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کد خبر 1405070700786
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مهدی ارجمند

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