به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عباسعلی ایرجی امروز ۷ مهرماه و در حاشیه برگزاری نشست بررسی مسائل و ظرفیت‌های حوزه گردشگری شهرستان خوروبیابانک که به ریاست فرماندار شهرستان و با حضور اعضای شورای تأمین و شورای اداری و مدیران اقامتگاه‌های بومگردی در محل فرماندار این شهرستان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان در حوزه گردشگری، گفت: در این نشست بر ظرفیت‌های مهم شهرستان در حوزه گردشگری به‌منظور ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و معرفی توانمندی‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی خوروبیابانک و همچنین برنامه‌ریزی منسجم به‌منظور بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها تأکید شد.

علی‌اصغر ایرجی، فرماندار شهرستان خوروبیابانک نیز در این نشست گفت: توسعه گردشگری نیازمند همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی، فعالان این حوزه و بخش خصوصی است و مسائل و موانع موجود باید به‌صورت مستمر بررسی و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملیاتی دنبال شود. مدیران و فعالان این حوزه در نشست، مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح کردند که بخشی از آن‌ها به شرایط اقتصادی، هزینه‌های نگهداری و اداره واحدهای گردشگری، تأمین زیرساخت‌ها، تسهیلات و رونق فعالیت‌های گردشگری مربوط می‌شود.

فرماندار خوروبیابانک ادامه داد: توجه ویژه به حوزه گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش می‌تواند به رونق اقتصادی، افزایش ماندگاری مسافران و ایجاد فرصت‌های شغلی در شهرستان کمک کند.

ایرجی تأکید کرد: مسائل مطرح‌شده در این نشست جمع‌بندی و مواردی که نیازمند پیگیری در سطح استان و دستگاه‌های تخصصی است، از مسیرهای مربوط دنبال خواهد شد تا ظرفیت‌های گردشگری شهرستان بیش از گذشته در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال قرار گیرد.

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