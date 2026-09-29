برپایی جشنواره «طعم، نان، سنت» در قلعه والی ایلام

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز سه‌شنبه ۷ مهرماه اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری، جشنواره «طعم، نان، سنت» در محل قلعه تاریخی والی شهر ایلام برگزار شده است و چهار سیاه‌چادر در این مجموعه تاریخی برپا شده تا جلوه‌ای از زندگی و فرهنگ اصیل عشایری استان در معرض دید شهروندان و گردشگران قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: در این سیاه‌چادرها بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و بومی استان از جمله شیوه زندگی عشایری، خوراک‌های سنتی، نان‌های محلی و آداب‌ورسوم مرتبط با زندگی عشایر به نمایش گذاشته شده است.

شریفی با بیان اینکه غذا و نان‌های سنتی از عناصر مهم میراث فرهنگی ناملموس استان ایلام به شمار می‌روند، تصریح کرد: معرفی این ظرفیت‌ها در کنار جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، می‌تواند نقش مهمی در معرفی فرهنگ بومی استان و ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای گردشگران داشته باشد.

او ادامه داد: قلعه والی به عنوان یکی از بناهای شاخص تاریخی شهر ایلام، ظرفیت مناسبی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و گردشگری دارد و تلاش می‌کنیم با برگزاری برنامه‌های متنوع در این مجموعه، زمینه حضور بیشتر شهروندان و گردشگران و آشنایی آنان با فرهنگ و داشته‌های بومی استان فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: جشنواره «طعم، نان، سنت» تا پایان هفته گردشگری، ۱۱ مهرماه، در محل قلعه والی شهر ایلام ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند از این رویداد فرهنگی و گردشگری بازدید کنند.

انتهای پیام/