به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرماندار ساوجبلاغ جواد صادقلو، روز سه‌شنبه، هفتم مهرماه در جریان بازدید از پروژه‌های گردشگری آماده افتتاح شهرستان ساوجبلاغ اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری، روند آماده‌سازی تعدادی از پروژه‌های گردشگری شهرستان در نقاط مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا این طرح‌ها برای آغاز فعالیت و ارائه خدمات به گردشگران آماده شوند.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: در این بازدید یک اقامتگاه بوم‌گردی در شهر هشتگرد، یک مجتمع تفریحی، خدماتی و رفاهی در روستای هرجاب و یک هتل و دو هتل‌آپارتمان در روستای برغان مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف گردشگری تعریف شده‌اند و بهره‌برداری از آنها می‌تواند به افزایش ظرفیت اقامتی، تفریحی و خدماتی شهرستان کمک کند.

صادقلو با اشاره به اهمیت توسعه امکانات اقامتی در شهرستان گفت: وجود جاذبه‌های گردشگری به تنهایی برای رونق این بخش کافی نیست و در کنار جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی باید امکانات لازم برای اقامت و خدمات‌رسانی به مسافران نیز فراهم باشد.

او توضیح داد: زمانی که گردشگر امکان اقامت و استفاده از خدمات مورد نیاز خود را در مقصد داشته باشد، زمینه برای ماندگاری بیشتر او و بهره‌گیری از سایر جاذبه‌های منطقه نیز فراهم می‌شود؛ بنابراین توسعه مراکز اقامتی و خدماتی باید همزمان با معرفی ظرفیت‌های گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به اجرای بخشی از پروژه‌های جدید در مناطق روستایی اظهار کرد: روستاهایی مانند برغان و هرجاب از جمله مناطقی هستند که ظرفیت‌های گردشگری قابل توجهی دارند و ایجاد مجموعه‌های اقامتی، تفریحی و خدماتی در این مناطق می‌تواند به تقویت حضور گردشگران و فعال‌تر شدن فعالیت‌های مرتبط با گردشگری کمک کند.

او تصریح کرد: توسعه گردشگری روستایی علاوه بر فراهم کردن امکانات برای مسافران، می‌تواند فرصت مناسبی برای عرضه محصولات و خدمات محلی و استفاده از توانمندی‌های اقتصادی این مناطق ایجاد کند.

صادقلو با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساخت‌ها گفت: یکی از موضوعاتی که در بازدیدهای میدانی مورد توجه قرار گرفت، بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه‌ها و شناسایی نیازهای باقی‌مانده آنها بود تا اقدامات لازم برای آماده‌سازی هرچه بهتر این طرح‌ها انجام شود.

این مسئول افزود: دستگاه‌های مرتبط باید در چارچوب وظایف خود برای رفع مسائل و تسریع در روند آماده‌سازی پروژه‌ها همکاری کنند تا طرح‌هایی که در آستانه افتتاح قرار دارند، در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: افتتاح این پروژه‌ها را نباید به عنوان پایان عملیات اجرایی آنها در نظر گرفت، بلکه آغاز فعالیت مجموعه‌ها و نحوه ارائه خدمات به گردشگران نیز اهمیت دارد و باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که این طرح‌ها بتوانند پس از بهره‌برداری به شکل مؤثر فعالیت کنند.

او افزود: افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان در کنار توسعه مراکز تفریحی و خدماتی، می‌تواند امکان برنامه‌ریزی بهتر برای پذیرش گردشگران را فراهم کند و تنوع خدمات گردشگری در ساوجبلاغ را افزایش دهد.

صادقلو با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان اظهار کرد: ساوجبلاغ از مناطق مختلف با ویژگی‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است و هر کدام از این مناطق می‌توانند متناسب با ویژگی‌های خود در مسیر توسعه گردشگری مورد استفاده قرار گیرند.

این مسئول ابراز کرد: برنامه‌ریزی برای گردشگری باید به شکلی باشد که ظرفیت‌های مناطق مختلف شهرستان به صورت متوازن مورد توجه قرار گیرد و توسعه تأسیسات گردشگری نیز متناسب با توان و ویژگی‌های هر منطقه انجام شود.

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به برنامه افتتاح پروژه‌ها در هفته گردشگری گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این طرح‌ها قرار است با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مسئولان شهرستان به صورت رسمی افتتاح و وارد مرحله بهره‌برداری شوند.

او خاطرنشان کرد: آنچه در حوزه گردشگری اهمیت دارد، استمرار روند توسعه و توجه همزمان به زیرساخت، خدمات و معرفی جاذبه‌هاست و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای یک یا چند پروژه، تمام نیازهای این بخش برطرف شود.

فرماندار ساوجبلاغ در پایان گفت: امیدواریم با بهره‌برداری از پروژه‌های جدید و ادامه روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری، شرایط برای حضور بیشتر مسافران و گردشگران در شهرستان و استفاده از ظرفیت‌های مختلف ساوجبلاغ فراهم شود.

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