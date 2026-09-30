۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۸

پروژه‌های جدید گردشگری ساوجبلاغ به خط افتتاح رسید

پروژه‌های جدید گردشگری ساوجبلاغ به خط افتتاح رسید

همزمان با هفته گردشگری، پنج پروژه اقامتی، تفریحی و خدماتی در نقاط مختلف شهرستان ساوجبلاغ با هدف تقویت زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ظرفیت پذیرش مسافران، مراحل پایانی آماده‌سازی را پشت سر می‌گذارند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرماندار ساوجبلاغ جواد صادقلو، روز سه‌شنبه، هفتم مهرماه در جریان بازدید از پروژه‌های گردشگری آماده افتتاح شهرستان ساوجبلاغ اظهار کرد: همزمان با هفته گردشگری، روند آماده‌سازی تعدادی از پروژه‌های گردشگری شهرستان در نقاط مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا این طرح‌ها برای آغاز فعالیت و ارائه خدمات به گردشگران آماده شوند.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: در این بازدید یک اقامتگاه بوم‌گردی در شهر هشتگرد، یک مجتمع تفریحی، خدماتی و رفاهی در روستای هرجاب و یک هتل و دو هتل‌آپارتمان در روستای برغان مورد بررسی قرار گرفت. این پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف گردشگری تعریف شده‌اند و بهره‌برداری از آنها می‌تواند به افزایش ظرفیت اقامتی، تفریحی و خدماتی شهرستان کمک کند.

صادقلو با اشاره به اهمیت توسعه امکانات اقامتی در شهرستان گفت: وجود جاذبه‌های گردشگری به تنهایی برای رونق این بخش کافی نیست و در کنار جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی باید امکانات لازم برای اقامت و خدمات‌رسانی به مسافران نیز فراهم باشد.

او توضیح داد: زمانی که گردشگر امکان اقامت و استفاده از خدمات مورد نیاز خود را در مقصد داشته باشد، زمینه برای ماندگاری بیشتر او و بهره‌گیری از سایر جاذبه‌های منطقه نیز فراهم می‌شود؛ بنابراین توسعه مراکز اقامتی و خدماتی باید همزمان با معرفی ظرفیت‌های گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به اجرای بخشی از پروژه‌های جدید در مناطق روستایی اظهار کرد: روستاهایی مانند برغان و هرجاب از جمله مناطقی هستند که ظرفیت‌های گردشگری قابل توجهی دارند و ایجاد مجموعه‌های اقامتی، تفریحی و خدماتی در این مناطق می‌تواند به تقویت حضور گردشگران و فعال‌تر شدن فعالیت‌های مرتبط با گردشگری کمک کند.

او تصریح کرد: توسعه گردشگری روستایی علاوه بر فراهم کردن امکانات برای مسافران، می‌تواند فرصت مناسبی برای عرضه محصولات و خدمات محلی و استفاده از توانمندی‌های اقتصادی این مناطق ایجاد کند.

صادقلو با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساخت‌ها گفت: یکی از موضوعاتی که در بازدیدهای میدانی مورد توجه قرار گرفت، بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه‌ها و شناسایی نیازهای باقی‌مانده آنها بود تا اقدامات لازم برای آماده‌سازی هرچه بهتر این طرح‌ها انجام شود.

این مسئول افزود: دستگاه‌های مرتبط باید در چارچوب وظایف خود برای رفع مسائل و تسریع در روند آماده‌سازی پروژه‌ها همکاری کنند تا طرح‌هایی که در آستانه افتتاح قرار دارند، در زمان مقرر به بهره‌برداری برسند.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: افتتاح این پروژه‌ها را نباید به عنوان پایان عملیات اجرایی آنها در نظر گرفت، بلکه آغاز فعالیت مجموعه‌ها و نحوه ارائه خدمات به گردشگران نیز اهمیت دارد و باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که این طرح‌ها بتوانند پس از بهره‌برداری به شکل مؤثر فعالیت کنند.

او افزود: افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان در کنار توسعه مراکز تفریحی و خدماتی، می‌تواند امکان برنامه‌ریزی بهتر برای پذیرش گردشگران را فراهم کند و تنوع خدمات گردشگری در ساوجبلاغ را افزایش دهد.

صادقلو با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شهرستان اظهار کرد: ساوجبلاغ از مناطق مختلف با ویژگی‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است و هر کدام از این مناطق می‌توانند متناسب با ویژگی‌های خود در مسیر توسعه گردشگری مورد استفاده قرار گیرند.

این مسئول ابراز کرد: برنامه‌ریزی برای گردشگری باید به شکلی باشد که ظرفیت‌های مناطق مختلف شهرستان به صورت متوازن مورد توجه قرار گیرد و توسعه تأسیسات گردشگری نیز متناسب با توان و ویژگی‌های هر منطقه انجام شود.

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به برنامه افتتاح پروژه‌ها در هفته گردشگری گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این طرح‌ها قرار است با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مسئولان شهرستان به صورت رسمی افتتاح و وارد مرحله بهره‌برداری شوند.

او خاطرنشان کرد: آنچه در حوزه گردشگری اهمیت دارد، استمرار روند توسعه و توجه همزمان به زیرساخت، خدمات و معرفی جاذبه‌هاست و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای یک یا چند پروژه، تمام نیازهای این بخش برطرف شود.

فرماندار ساوجبلاغ در پایان گفت: امیدواریم با بهره‌برداری از پروژه‌های جدید و ادامه روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری، شرایط برای حضور بیشتر مسافران و گردشگران در شهرستان و استفاده از ظرفیت‌های مختلف ساوجبلاغ فراهم شود.

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کد خبر 1405070800792
الناز دادمهر
دبیر محمد آوخ

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