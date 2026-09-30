به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شامگاه روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵، در این نشست، توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان و استفاده از ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی بندرخمیر مورد بررسی قرار گرفت.

سلیم محمدی معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان بندرخمیر، گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در آبگرم‌های سیاهکش و انگوران، می‌تواند زمینه بهره‌برداری مناسب‌تر از این ظرفیت‌های طبیعی و افزایش ماندگاری گردشگران در شهرستان را فراهم کند.

او همچنین ساماندهی و کف‌سازی محوطه‌های تاریخی بندرخمیر و پل را از دیگر موضوعات مورد بررسی عنوان کرد و افزود: بهبود وضعیت پیرامونی آثار تاریخی، علاوه بر حفاظت و معرفی بهتر این ظرفیت‌ها، می‌تواند به ایجاد فضاهای مناسب برای حضور گردشگران و رونق فعالیت‌های گردشگری کمک کند.

محمدی ایجاد پهنه‌های گردشگری در شهرستان را یکی از محورهای مهم این نشست دانست و بیان کرد: شناسایی و آماده‌سازی پهنه‌های مستعد گردشگری، زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و توسعه تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگران را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان همچنین بر ضرورت تسهیل در فرآیند صدور مجوزهای گردشگری و حمایت از توسعه تأسیسات گردشگری در شهرستان بندرخمیر تأکید کرد و گفت: تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای مرتبط با طرح‌های گردشگری می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های جدید در این شهرستان را هموار کند.

فرماندار بندرخمیر نیز در این نشست بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان و استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی موجود تأکید کرد و گفت: بندرخمیر از ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه گردشگری برخوردار است و با برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی می‌توان زمینه حضور سرمایه‌گذاران و توسعه تأسیسات گردشگری در شهرستان را فراهم کرد.

در ادامه این نشست، ظرفیت‌های گردشگری بندرخمیر، نیازهای زیرساختی، مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری و راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

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