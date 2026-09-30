به گزارش خبرنگار میراث آریا، جواد صادقلو، فرماندار ساوجبلاغ، روز سه‌شنبه، هفتم مهرماه همزمان با هفته گردشگری با حضور در کاروانسرای تاریخی ینگی‌امام، از روند مرمت این بنای تاریخی بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده برای احیای این اثر قرار گرفت.

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به جایگاه تاریخی کاروانسرای ینگی‌امام اظهار کرد: این مجموعه یکی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی شهرستان ساوجبلاغ است و باید روند مرمت آن با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود. این بنا امروز به واسطه ثبت جهانی، جایگاهی فراتر از یک اثر تاریخی محلی پیدا کرده و به بخشی از میراث فرهنگی ثبت‌شده ایران در سطح جهانی تبدیل شده است.

او توضیح داد: زمانی که یک اثر تاریخی به ثبت جهانی می‌رسد، حفاظت و صیانت از آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و در کنار مرمت اصولی، باید برای معرفی و بهره‌برداری مناسب از آن نیز برنامه داشت. باید تلاش شود پس از پایان عملیات مرمت، این مجموعه در خدمت فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری قرار گیرد و مردم و گردشگران بتوانند از ظرفیت آن استفاده کنند.

این مسئول توضیح داد: کاروانسرای ینگی‌امام ظرفیت برگزاری برنامه‌های فرهنگی و گردشگری را دارد و می‌توان از این مجموعه برای معرفی تاریخ و هویت منطقه بهره گرفت؛ موضوعی که می‌تواند به شناساندن بیشتر ظرفیت‌های تاریخی ساوجبلاغ نیز کمک کند.

صادقلو با اشاره به جایگاه این کاروانسرا در هویت تاریخی هشتگرد اظهار کرد: با توجه به اهمیت فرهنگی و تاریخی کاروانسرای ینگی‌امام، روز ثبت این اثر به عنوان روز هشتگرد نام‌گذاری شده و این اتفاق نشان‌دهنده پیوند عمیق این بنا با هویت تاریخی منطقه است.

فرماندار ساوجبلاغ با تأکید بر ضرورت حفظ اصالت این بنای تاریخی گفت: در روند مرمت، سرعت اهمیت دارد اما این سرعت نباید به قیمت نادیده گرفتن اصول فنی و ضوابط میراث فرهنگی تمام شود. عملیات باید با نظارت تخصصی انجام شود تا هویت و ویژگی‌های تاریخی بنا حفظ شود.

او درباره سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای مرمت کاروانسرای ینگی‌امام نیز اظهار کرد: بر اساس قرارداد اولیه، سرمایه‌گذار بخش خصوصی متعهد شده است طی مدت ۳۶ ماه مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان برای مرمت این اثر تاریخی هزینه کند و اجرای این فرآیند تحت نظارت میراث فرهنگی و گردشگری خواهد بود.

صادقلو افزود: ورود بخش خصوصی به حوزه احیای بناهای تاریخی می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند، اما آنچه اهمیت دارد، اجرای دقیق تعهدات و حرکت پروژه در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده است.

او ابراز کرد: انتظار می‌رود با همراهی دستگاه‌های مسئول و سرمایه‌گذار، روند مرمت با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند تا این اثر تاریخی بتواند هرچه زودتر وارد مرحله بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری شود.

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان گفت: ساوجبلاغ از ظرفیت‌های متنوع تاریخی و فرهنگی برخوردار است و کاروانسرای ینگی‌امام می‌تواند یکی از محورهای معرفی این ظرفیت‌ها باشد. ثبت جهانی این بنا فرصتی است که باید از آن برای شناساندن بیشتر شهرستان استفاده کرد.

این مسئول تأکید کرد: حفاظت از میراث تاریخی، حفاظت از بخشی از هویت و حافظه فرهنگی جامعه است و بهره‌برداری درست از این آثار می‌تواند میان گذشته تاریخی منطقه و نیازهای فرهنگی امروز ارتباط برقرار کند.

کاروانسرای ینگی‌امام از یادگارهای دوره صفوی در شهرستان ساوجبلاغ است که در ۱۷ آذر ۱۳۷۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. این اثر در ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ نیز در قالب پرونده کاروانسراهای ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

ثبت جهانی این کاروانسرا، آن را در شمار بخشی از میراث تاریخی ایران با ارزش جهانی قرار داده است؛ ظرفیتی که اکنون با اجرای طرح مرمت و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری، می‌تواند از مرحله حفاظت صرف عبور کرده و به یکی از نقاط قابل توجه گردشگری فرهنگی در ساوجبلاغ تبدیل شود.

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