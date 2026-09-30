به گزارش خبرنگار میراث آریا، جواد صادقلو، روز سه‌شنبه، هفتم مهرماه به مناسبت فرارسیدن روز جهانی جهانگردی و آغاز هفته گردشگری، با حضور در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان، بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی و فرهنگی ساوجبلاغ تأکید کرد و گفت: توجه به حوزه گردشگری تنها به معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه این حوزه می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز آثار قابل توجهی به همراه داشته باشد.

فرماندار ساوجبلاغ، افزود: این شهرستان از ظرفیت‌های مختلفی در حوزه‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری برخوردار است و بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، معرفی هدفمند و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فعال در حوزه گردشگری است.

او با اشاره به نقش اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان در صیانت از داشته‌های تاریخی و فرهنگی ساوجبلاغ، گفت: حفاظت از میراث فرهنگی و در کنار آن معرفی ظرفیت‌های گردشگری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه شناخت بیشتر توانمندی‌های شهرستان را فراهم کند و مسیر استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود را هموار سازد.

این مسئول تصریح کرد: اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان در بخش‌های مختلف فرهنگی و گردشگری مسئولیت‌های مهمی بر عهده دارد و تلاش کارکنان این مجموعه برای انجام وظایف محوله و ارائه خدمات، شایسته قدردانی است.

صادقلو گفت: توسعه گردشگری زمانی می‌تواند به شکل مطلوب محقق شود که میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط هماهنگی و تعامل مناسبی وجود داشته باشد و هر بخش متناسب با وظایف و ظرفیت‌های خود در این مسیر ایفای نقش کند.

فرماندار ساوجبلاغ همچنین بر اهمیت معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری شهرستان تأکید کرد و افزود: معرفی داشته‌های یک منطقه می‌تواند زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های آن را فراهم کند و از این منظر، اطلاع‌رسانی و معرفی صحیح جاذبه‌ها در کنار حفاظت از میراث فرهنگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او با بیان اینکه هفته گردشگری فرصت مناسبی برای بازخوانی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در این حوزه است، اظهار کرد: این مناسبت می‌تواند فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه گردشگری و بررسی راهکارهای تقویت این بخش در شهرستان باشد.

صادقلو در این دیدار با حضور در بخش‌های مختلف اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ساوجبلاغ، از فضای کاری و امکانات این مجموعه بازدید کرد و در جریان روند فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده قرار گرفت.

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