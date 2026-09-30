به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا مهرگان با اعلام این خبر اظهار کرد: دوره آموزشی «مدیریت عمومی برای تأسیسات گردشگری» با حضور مدیران و بهره‌برداران تأسیسات گردشگری شهرستان در صومعه‌سرا برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی صومعه‌سرا گفت: در این دوره، تحولات پیش‌روی صنعت گردشگری و ضرورت ارتقای آمادگی مدیران برای بهره‌گیری هدفمند از فناوری‌های نوین، به‌ویژه ظرفیت‌های هوش مصنوعی، مورد بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به نقش هوش مصنوعی در تحول مدیریت تأسیسات گردشگری افزود: استفاده از ابزارهای هوشمند می‌تواند در شناخت دقیق‌تر نیازهای گردشگران، بهبود کیفیت خدمات، پاسخ‌گویی مؤثر، تحلیل داده‌ها و برنامه‌ریزی دقیق‌تر به مدیران این حوزه کمک کند.

مهرگان ادامه داد: در بخش‌های مختلف این دوره، موضوعاتی از جمله مدیریت کارآمد تأسیسات گردشگری، نقش آموزش در ارتقای عملکرد مجموعه‌ها و اهمیت توجه به تجربه گردشگر مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت تلفیق فناوری‌های نوین با نیروی انسانی توانمند و مدیریت اصولی تأکید شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان صومعه‌سرا تصریح کرد: آشنایی مدیران تأسیسات گردشگری با روندهای فناورانه و تغییرات رفتار گردشگران، زمینه را برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر، ارتقای استاندارد خدمات و افزایش رضایتمندی مسافران فراهم می‌کند.

مهرگان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین دوره‌هایی با رویکرد آینده‌نگر و همسو با روندهای نوین گردشگری، فرصت مناسبی برای تبادل دانش و تجربه میان مدیران تأسیسات گردشگری و مدرسان فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش آمادگی این بخش برای مواجهه با تحولات آینده صنعت گردشگری منجر شود.

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