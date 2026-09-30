به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان، روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ به همراه بخشدار مرکزی و رؤسای ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شهرستان، از تعدادی از پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری شهرستان لاهیجان بازدید کردند.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پروژه‌های گردشگری، میزان پیشرفت طرح‌ها و روند اجرای اقدامات مرتبط با آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌ها و مسائل موجود در مسیر تکمیل این پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفت.

بازدید میدانی از طرح‌های نیمه‌تمام گردشگری، با هدف بررسی دقیق‌تر وضعیت پروژه‌ها و شناسایی موانع موجود در مسیر تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها انجام شد؛ موضوعی که می‌تواند در فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.

همچنین در این بازدید، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تسهیل روند اجرای پروژه‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در بخش گردشگری تأکید شد.

شهرستان لاهیجان با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی، تاریخی و کشاورزی، از مقاصد مهم گردشگری استان گیلان به شمار می‌رود و تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های گردشگری می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های این حوزه، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تقویت حضور گردشگران در منطقه مؤثر باشد.

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