۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۳

هم‌زمان با هفته گردشگری فرماندار لاهیجان از پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری شهرستان لاهیجان بازدید کرد

هم‌زمان با هفته گردشگری فرماندار لاهیجان از پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری شهرستان لاهیجان بازدید کرد

فرماندار لاهیجان به مناسبت هفته گردشگری از پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری لاهیجان بازدید کرد و روند اجرای این طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان، روز سه‌شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ به همراه بخشدار مرکزی و رؤسای ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شهرستان، از تعدادی از پروژه‌های نیمه‌تمام گردشگری شهرستان لاهیجان بازدید کردند.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت پروژه‌های گردشگری، میزان پیشرفت طرح‌ها و روند اجرای اقدامات مرتبط با آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌ها و مسائل موجود در مسیر تکمیل این پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفت.
بازدید میدانی از طرح‌های نیمه‌تمام گردشگری، با هدف بررسی دقیق‌تر وضعیت پروژه‌ها و شناسایی موانع موجود در مسیر تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها انجام شد؛ موضوعی که می‌تواند در فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.

همچنین در این بازدید، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تسهیل روند اجرای پروژه‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در بخش گردشگری تأکید شد.

شهرستان لاهیجان با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی، تاریخی و کشاورزی، از مقاصد مهم گردشگری استان گیلان به شمار می‌رود و تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های گردشگری می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های این حوزه، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تقویت حضور گردشگران در منطقه مؤثر باشد.

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کد خبر 1405070800797
حسین کوچکی
دبیر محمد آوخ

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