به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و در ادامه برنامه‌های هفته گردشگری، تیمی از کارشناسان، امین‌اموال و صاحب‌نظران موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی رشت در قالب بازدیدی تخصصی، در موزه شهدای استان گیلان حضور یافتند. این برنامه با تمرکز بر اولویت‌های روز گردشگری جهان تحت عنوان «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» و بررسی ظرفیت‌های هم‌افزایی بین‌موزه‌ای در بستر فناوری‌های نوین به انجام رسید.

در جریان این بازدید، نقش پیشران ابزارهای هوش مصنوعی، روایت‌گری تعاملی و بازنمایی دیجیتال اسناد و یادمان‌های جنگ در ارتقای تجربه بازدیدکنندگان در شاخه «گردشگری یادمانی» مورد واکاوی قرار گرفت. کارشناسان حاضر با اشاره به اینکه موزه‌های ایثار و شهادت مروج و نماد میراث ناملموس مقاومت و صلح پایدار هستند، بر ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تبدیل آرشیوهای صوتی، تصویری و دست‌نوشته‌های شهدا به داده‌های تعاملی و روایت‌های شنیداری و دیداری متناسب با ذائقه نسل نو تأکید کردند.

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