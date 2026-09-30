۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۳

بازطراحی روایت‌های ایثار با فناوری‌های نو؛ بازدید کارشناسان موزه رشت، از موزه شهدا

بازطراحی روایت‌های ایثار با فناوری‌های نو؛ بازدید کارشناسان موزه رشت، از موزه شهدا

هم‌زمان با هفته گردشگری با محوریت «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» و تقارن آن با هفته دفاع مقدس، جمعی از کارشناسان و پژوهشگران موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی رشت با هدف هم‌اندیشی پیرامون هوشمندسازی روایت‌ها و کاربرد فناوری‌های نوین در گردشگری دفاع مقدس از موزه شهدای رشت بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس و  در ادامه برنامه‌های هفته گردشگری، تیمی از کارشناسان، امین‌اموال و صاحب‌نظران موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی رشت در قالب بازدیدی تخصصی، در موزه شهدای استان گیلان حضور یافتند. این برنامه با تمرکز بر اولویت‌های روز گردشگری جهان تحت عنوان «دستور کار دیجیتال و هوش مصنوعی برای بازطراحی گردشگری» و بررسی ظرفیت‌های هم‌افزایی بین‌موزه‌ای در بستر فناوری‌های نوین به انجام رسید.

در جریان این بازدید، نقش پیشران ابزارهای هوش مصنوعی، روایت‌گری تعاملی و بازنمایی دیجیتال اسناد و یادمان‌های جنگ در ارتقای تجربه بازدیدکنندگان در شاخه «گردشگری یادمانی» مورد واکاوی قرار گرفت. کارشناسان حاضر با اشاره به اینکه موزه‌های ایثار و شهادت مروج و نماد میراث ناملموس مقاومت و صلح پایدار هستند، بر ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تبدیل آرشیوهای صوتی، تصویری و دست‌نوشته‌های شهدا به داده‌های تعاملی و روایت‌های شنیداری و دیداری متناسب با ذائقه نسل نو تأکید کردند.

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کد خبر 1405070800798
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر محمد آوخ

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