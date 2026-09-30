به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان بلالی، روز سه‌شنبه، هفتم مهرماه، حاشیه برگزاری جشنواره غذا و صنایع دستی نظرآباد که به مناسبت هفته گردشگری و روز فرهنگی نظرآباد با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز و فرماندار شهرستان نظرآباد برگزار شد، اظهار کرد: استقلال اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد اتفاق بزرگی برای شهرستان محسوب می‌شود و تحقق آن نتیجه همراهی و حمایت مجموعه‌ای از مسئولان و دستگاه‌های شهرستان و استان است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرآباد افزود: در تحقق این موضوع، زحمات و حمایت‌های مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، پیگیری‌های مجدانه فرماندار شهرستان نظرآباد و همچنین حمایت‌های نماینده شهرستان‌های غرب استان البرز، نقش مؤثری داشت و لازم است از همراهی آنان قدردانی شود.

او توضیح داد: سالیان متمادی بود که مردم شهرستان منتظر استقلال اداره میراث فرهنگی بودند و امروز خوشحالیم که این مطالبه به نتیجه رسیده است؛ چراکه برخورداری از یک اداره مستقل می‌تواند زمینه توجه بیشتر به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را فراهم کند.

بلالی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه صنایع‌دستی شهرستان گفت: نظرآباد از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه صنایع‌دستی برخوردار است و هنرمندان و صنعتگران این شهرستان نیازمند حمایت، توجه و ایجاد فرصت‌های مناسب برای معرفی و عرضه تولیدات خود هستند. تقویت این بخش علاوه بر کمک به حفظ هنرها و مهارت‌های بومی، می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های اقتصادی و رونق فعالیت هنرمندان و صنعتگران را نیز فراهم کند.

این مسئول با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به گردشگری و صنایع‌دستی افزود: توسعه گردشگری زمانی می‌تواند آثار پایدار و ملموسی برای شهرستان داشته باشد که ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هنری منطقه در کنار یکدیگر دیده شوند. صنایع‌دستی نیز می‌تواند بخشی از هویت فرهنگی شهرستان را معرفی و به گردشگران و مخاطبان عرضه کند؛ بنابراین باید میان ظرفیت‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیوند بیشتری ایجاد شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نظرآباد تصریح کرد: یکی از اهداف ما این است که از ظرفیت‌های موجود در شهرستان به شکل مطلوب‌تری استفاده کنیم و شرایطی فراهم شود تا هنرمندان، صنعتگران و فعالان حوزه گردشگری بتوانند از فرصت‌های ایجادشده بهره‌مند شوند.

بلالی ادامه داد: تحقق این هدف نیازمند همکاری و همراهی همه مجموعه‌هاست و اداره میراث فرهنگی به تنهایی نمی‌تواند در این مسیر به نتیجه برسد. حمایت مدیریت استان، فرمانداری، مجموعه شورای تأمین و همچنین همکاری دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به شتاب گرفتن برنامه‌های این حوزه کمک کند.

او در پایان گفت: امیدواریم با استفاده از ظرفیت ایجادشده، شاهد اتفاقات مثبت بیشتری در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان باشیم و بتوانیم بخشی از ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده نظرآباد را به مردم و علاقه‌مندان معرفی کنیم.

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