به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این نشست، موضوعات مرتبط با حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی، توسعه فعالیت‌های آموزشی و تقویت زمینه‌های اشتغال‌زایی از طریق هنرهای سنتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان صنایع‌دستی با هدف ارتقای مهارت علاقه‌مندان، شناسایی استعدادهای بومی و فراهم‌سازی زمینه ورود افراد جدید به عرصه تولید و اشتغال در این حوزه، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

در پایان، بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر میان معاونت صنایع‌دستی استان تهران و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ملارد برای حمایت از هنرمندان، توسعه آموزش‌های تخصصی و رونق کسب‌وکارهای صنایع‌دستی تأکید شد.

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