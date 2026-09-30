برگزاری رویداد «تهران؛ آینده گردشگری» با محوریت تحول دیجیتال و هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همزمان با روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری، رویداد «تهران؛ آینده گردشگری» با محوریت «تحول گردشگری با دستورکار دیجیتال و هوش مصنوعی» در تهران برگزار شد.

این رویداد با هدف بررسی ظرفیت‌های فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در بازطراحی و توسعه گردشگری، با حضور فعالان گردشگری، شرکت‌های فناور، استارتاپ‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگران و صاحبان ایده برگزار شد. موضوع هوش مصنوعی و تحول دیجیتال از محورهای اصلی برنامه‌های هفته گردشگری امسال نیز اعلام شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تقدیر از ایده‌های برتر، تجلیل از برگزیدگان و برگزاری مسابقه از جمله برنامه‌های جانبی این رویداد است.

رویداد «تهران؛ آینده گردشگری» روزهای ۷ و ۸ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در هتل نور حیات تهران و با حضور دکتر محسنی بند پی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، دکتر علی طلوعی مدیر کل میراث استان تهران و دکتر فاطمی مدیر کل توسعه گردشگری داخلی برگزار شد.

این رویداد فرصتی برای گردهمایی فعالان و متخصصان حوزه گردشگری و فناوری و تبادل نظر درباره نقش هوش مصنوعی در آینده صنعت گردشگری، توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و طراحی تجربه‌های جدید سفر بود.

گفتنی است در برنامه‌های ملی هفته گردشگری امسال نیز موضوعاتی از جمله «هوش مصنوعی و طراحی تجربه سفر»، «مقصدهای هوشمند و حکمرانی داده‌محور» و «هوش مصنوعی و آینده کسب‌وکارهای گردشگری» مورد توجه قرار گرفته است.

انتهای پیام/