به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز سه‌شنبه، هفتم مهرماه در حاشیه برگزاری جشنواره غذا و صنایع دستی نظرآباد که به مناسبت هفته گردشگری و روز فرهنگی نظرآباد با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز و فرماندار شهرستان نظرآباد برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهرستان اظهار کرد: نظرآباد از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برخوردار است و تپه ازبکی به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی منطقه، می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان و رونق گردشگری آن داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: یکی از مسائل مهمی که در ماه‌های گذشته در حوزه میراث فرهنگی شهرستان نظرآباد دنبال کردیم، ایجاد ساختار مناسب برای مدیریت و ساماندهی محوطه ازبکی بود. برای این موضوع جلسات متعددی برگزار شد و با پیگیری‌های انجام‌شده، ساختار مربوط به تپه ازبکی به محوطه ازبکی ارتقا پیدا کرد و امیدواریم مجوزهای لازم برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز این مجموعه نیز فراهم شود.

زینالی بیان کرد: وقتی درباره توسعه گردشگری یک اثر تاریخی صحبت می‌کنیم، فقط خود اثر مورد توجه نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها برای حضور گردشگر فراهم شود. به همین دلیل با همکاری فرمانداری نظرآباد، اقدامات زیرساختی در این محوطه آغاز شد و بخشی از نیازهای اولیه از جمله سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه و امکانات مورد نیاز برای نگهداری و خدمات‌رسانی به گردشگران ایجاد شده است.

او گفت: با حمایت وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و پیگیری‌های انجام‌شده، اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های محوطه ازبکی نیز تأمین شد و این موضوع کمک کرد بخشی از برنامه‌هایی که برای آماده‌سازی مجموعه داشتیم، وارد مرحله اجرا شود.

این مسئول توضیح داد: یکی از اقدامات انجام‌شده، توسعه روشنایی محوطه بود. سال گذشته نخستین برج روشنایی نصب و راه‌اندازی شد و برای تأمین برق مورد نیاز نیز کابل و ترانس خریداری و نصب شد. دومین برج روشنایی نیز هفته گذشته روشن شد و به مردم شهرستان نظرآباد تقدیم شد.

زینالی با اشاره به برنامه‌های مطالعاتی این محوطه تاریخی بیان کرد: در کنار اقدامات عمرانی و زیرساختی، موضوع مطالعات علمی و ثبت جهانی محوطه ازبکی نیز در دستور کار قرار گرفته است. کاوش‌های فاز نخست انجام شده و فاز دوم کاوش‌ها را نیز آغاز می‌کنیم و مطالعات اولیه مربوط به ثبت جهانی این اثر نیز شروع شده است.

او تصریح کرد: برای ادامه مطالعات ثبت جهانی محوطه ازبکی، این موضوع در برنامه اعتباری سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است و امیدواریم با انجام مطالعات لازم و تکمیل مستندات، این محوطه تاریخی بتواند مسیر خود را در فرآیند ثبت جهانی طی کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به برنامه ایجاد گذر گردشگری در محوطه ازبکی گفت: یکی دیگر از طرح‌هایی که در حال آماده‌سازی آن هستیم، گذر گردشگری این مجموعه است که تلاش می‌کنیم طی دو تا سه هفته آینده مقدمات آن به پایان برسد و پس از تکمیل اقدامات، زمینه حضور مردم و گردشگران در این بخش فراهم شود.

او گفت: هدف ما این است که تپه ازبکی فقط یک محوطه تاریخی برای بازدید محدود نباشد، بلکه به مجموعه‌ای تبدیل شود که گردشگر بتواند در آن با بخشی از تاریخ و فرهنگ منطقه آشنا شود و حضور گردشگران نیز برای جامعه محلی و اقتصاد شهرستان آورده داشته باشد.

زینالی در ادامه به توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در نظرآباد اشاره کرد و گفت: برای اینکه گردشگری در شهرستان به یک جریان پایدار تبدیل شود، باید ظرفیت‌های اقامتی و خدماتی نیز همزمان توسعه پیدا کند. در همین راستا، همکاران ما در اداره میراث فرهنگی شهرستان نظرآباد با همکاری مسئولان، در هفته دولت امسال شش واحد بوم‌گردی را افتتاح کردند.

این مسئول بیان کرد: در دو سال گذشته نیز چند واحد بوم‌گردی در شهرستان به بهره‌برداری رسیده و امیدواریم چند واحد دیگر نیز در ادامه مسیر افتتاح شود. توسعه بوم‌گردی می‌تواند گردشگر را با فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و سبک زندگی مردم منطقه پیوند دهد و در عین حال به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و فعال شدن ظرفیت‌های محلی کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: یکی از موضوعاتی که در توسعه گردشگری دنبال می‌کنیم، پیوند میان اقامتگاه‌های بوم‌گردی، صنایع دستی و اقتصاد جامعه محلی است. اگر گردشگر وارد یک منطقه شود اما امکان خرید محصولات و صنایع دستی همان منطقه را نداشته باشد، بخشی از ظرفیت اقتصادی سفر از دست می‌رود.

وی ادامه داد: بر همین اساس تلاش می‌کنیم در کنار توسعه بوم‌گردی، بازارچه‌های صنایع دستی نیز ایجاد شود تا هنرمندان و تولیدکنندگان شهرستان بتوانند محصولات خود را مستقیما به گردشگران عرضه کنند و سهم بیشتری از رونق گردشگری نصیب جامعه محلی شود.

زینالی از پیگیری برای ایجاد محل دائمی نمایشگاه و عرضه صنایع دستی در نظرآباد خبر داد و گفت: ایجاد یک محل دائمی برای برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی در شهرستان در حال پیگیری است و امیدواریم این موضوع پیش از سال جدید به نتیجه برسد تا هنرمندان و فعالان این حوزه بتوانند از یک فضای ثابت برای معرفی و عرضه محصولات خود استفاده کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان گفت: نظرآباد ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری ارزشمندی دارد و وظیفه ما این است که این ظرفیت‌ها را شناسایی، حفاظت و به شکل مناسب به مردم معرفی کنیم. امیدواریم با همکاری فرمانداری، مسئولان شهرستان، فعالان حوزه گردشگری و مردم، بتوانیم زیرساخت‌های لازم را توسعه دهیم و نظرآباد را به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل کنیم.

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