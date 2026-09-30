به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک امروز چهارشنبه ۸ مهرماه، گفت: پس از انتخاب شرکت مشاور و تهیه و تصویب طرح جامع مرمت، عملیات مرمت این بنای تاریخی و مذهبی به‌زودی آغاز خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: با توجه به اهمیت تاریخی بنا، ویژگی‌های منحصربه‌فرد تزئینات هنری و آسیب‌های واردشده، تهیه طرح جامع مرمت این اثر از مدت‌ها پیش در دستور کار اداره میراث‌فرهنگی شهرستان قرار گرفته است.

او تصریح کرد: عملیات مرمت این بنای تاریخی توسط مجری طرح و استادکاران و هنرمندان خبره، با مجوز و تحت نظارت کارشناسان فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران و با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ورامین انجام خواهد شد.

تاجیک خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در مرحله نخست تلاش می‌شود پیش از آغاز فصل سرما و بارش نزولات جوی، اقدامات مرمتی اضطراری شامل بندکشی گنبد و اجرای آجرفرش پشت‌بام بنا انجام شود تا از تشدید آسیب‌ها و نفوذ عوامل جوی به ساختمان تاریخی جلوگیری شود.

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