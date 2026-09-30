۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۶:۲۰

رونمایی از اطلس دیجیتال گذرهای گردشگری شهر تهران

رونمایی از اطلس دیجیتال گذرهای گردشگری شهر تهران

در حاشیه «رویداد تهران،آینده گردشگری» اطلس دیجیتال گذرهای گردشگری شهر تهران «تهران تل» رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ۷ مهرماه جاری و در حاشیه«رویداد تهران، آینده گردشگری»که با نگاه به گردشگری هوشمند و معرفی شرکتهای فعال این حوزه انجام شد،اطلس دیجیتال گذرهای گردشگری شهر تهران با عنوان «تهران تل» با همکاری اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان تهران و معاونت گردشگری شهرداری تهران توسط دکتر علی طلوعی مدیر کل میراث فرهنگی تهران و محسن بند پی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی رونمایی شد.

این اتفاق در راستای استفاده از هوش مصنوعی در گردشگری تخصصی و بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیتهای گردشگری شهر تهران و تطابق با شرایط و ویژگی های شهری برای یک سفر بهینه میتواند نقش موثری ایفا کند.

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کد خبر 1405070800805
لیلا صدقی
دبیر محمد آوخ

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