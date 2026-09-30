رونمایی از اطلس دیجیتال گذرهای گردشگری شهر تهران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ۷ مهرماه جاری و در حاشیه«رویداد تهران، آینده گردشگری»که با نگاه به گردشگری هوشمند و معرفی شرکتهای فعال این حوزه انجام شد،اطلس دیجیتال گذرهای گردشگری شهر تهران با عنوان «تهران تل» با همکاری اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان تهران و معاونت گردشگری شهرداری تهران توسط دکتر علی طلوعی مدیر کل میراث فرهنگی تهران و محسن بند پی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی رونمایی شد.

این اتفاق در راستای استفاده از هوش مصنوعی در گردشگری تخصصی و بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیتهای گردشگری شهر تهران و تطابق با شرایط و ویژگی های شهری برای یک سفر بهینه میتواند نقش موثری ایفا کند.

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