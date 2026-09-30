به گزارش میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک با اعلام این خبر گفت: «نخستین جشنواره عسل ورامین با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی شهرستان و حمایت از فعالان این حوزه، همزمان با هفته بزرگداشت گردشگری برگزار می‌شود.»

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: این جشنواره با حضور زنبورداران شهرستان برگزار می‌شود و در بخش جنبی و نمایشگاهی آن نیز هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان حوزه مشاغل خانگی، محصولات و آخرین دستاوردهای خود را عرضه می‌کنند.

او ادامه داد: مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره عسل ورامین روز جمعه ۱۰ مهرماه در محل بازارچه کارآفرینی شهید شقاقی‌وند برگزار می‌شود و این جشنواره و نمایشگاه تا ۲۰ مهرماه ادامه خواهد داشت.

تاجیک خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۱ تا ۲۱ از جشنواره و نمایشگاه محصولات بازدید کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین در پایان گفت: این جشنواره با مشارکت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ورامین و اداره جهاد کشاورزی شهرستان برگزار می‌شود.

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