۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۰

چهارمین نمایشگاه عکس «ورامین؛ ایرانی کوچک» برپا شد

چهارمین نمایشگاه عکس «ورامین؛ ایرانی کوچک» برپا شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین از برگزاری چهارمین نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری این شهرستان با عنوان «ورامین؛ ایرانی کوچک» همزمان با بزرگداشت روز جهانی گردشگری خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک امروز چهارشنبه ۸ مهرماه، اظهار کرد: چهارمین نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری شهرستان ورامین با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری این شهرستان برگزار شد.

او افزود: این نمایشگاه یک‌روزه در محل بنای تاریخی برج‌مقبره علاءالدوله شهر ورامین برپا شد و در آن ۳۲ تابلو عکس از جاذبه‌های گردشگری شهرستان، همراه با مشخصات و اطلاعات مربوط به هر اثر، در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین ادامه داد: مسجد جامع، برج علاءالدوله، تالاب بندعلی‌خان، زندگی عشایر، امامزاده‌ها، کاروانسراها، حمام‌های خزینه، یخچال‌ها، جاده‌های درختی، تپه‌ها، قلعه‌ها، آسیاب‌ها، خانه‌های تاریخی و صنایع‌دستی از جمله موضوعاتی بود که در این نمایشگاه به تصویر کشیده شد.

تاجیک خاطرنشان کرد: این نمایشگاه به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین و با همکاری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین برگزار شد و با استقبال گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ، فرهنگ و جاذبه‌های دشت ورامین همراه بود.

او در پایان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این نمایشگاه تا پایان سال به صورت دوره‌ای در تعدادی از بناهای تاریخی دیگر شهرستان ورامین برپا خواهد شد تا ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی این شهرستان در بستر بناهای تاریخی به مخاطبان معرفی شود.

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کد خبر 1405070800807
لیلا صدقی
دبیر مهدی ارجمند

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