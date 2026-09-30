چهارمین نمایشگاه عکس «ورامین؛ ایرانی کوچک» برپا شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک امروز چهارشنبه ۸ مهرماه، اظهار کرد: چهارمین نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری شهرستان ورامین با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری این شهرستان برگزار شد.

او افزود: این نمایشگاه یک‌روزه در محل بنای تاریخی برج‌مقبره علاءالدوله شهر ورامین برپا شد و در آن ۳۲ تابلو عکس از جاذبه‌های گردشگری شهرستان، همراه با مشخصات و اطلاعات مربوط به هر اثر، در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین ادامه داد: مسجد جامع، برج علاءالدوله، تالاب بندعلی‌خان، زندگی عشایر، امامزاده‌ها، کاروانسراها، حمام‌های خزینه، یخچال‌ها، جاده‌های درختی، تپه‌ها، قلعه‌ها، آسیاب‌ها، خانه‌های تاریخی و صنایع‌دستی از جمله موضوعاتی بود که در این نمایشگاه به تصویر کشیده شد.

تاجیک خاطرنشان کرد: این نمایشگاه به همت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین و با همکاری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین برگزار شد و با استقبال گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ، فرهنگ و جاذبه‌های دشت ورامین همراه بود.

او در پایان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این نمایشگاه تا پایان سال به صورت دوره‌ای در تعدادی از بناهای تاریخی دیگر شهرستان ورامین برپا خواهد شد تا ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی این شهرستان در بستر بناهای تاریخی به مخاطبان معرفی شود.

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